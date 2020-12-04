名创优品×张子枫《情绪管理局》：生活就是要肆无忌惮地哭和笑

情绪管理局

当我们渐渐地习惯伪装情绪，你还记得那个真实的你吗？

最近，名创优品携手张子枫带来治愈微电影《情绪管理局》。影片中，张子枫作为名创优品的店员拥有神奇魔法，她用名创优品的好物帮助患有情绪问题的现代都市人卸下伪装，找回真我。名创优品想要告诉人们：不要害怕，生活不就是要肆无忌惮地哭和笑吗？只管撒野就是了。

第一话 开心抱抱枕

雨天总是令人情绪低落，张子枫拿着她的万花筒发现了几个患有情绪问题的客人。职场新人张琳得了职场失笑症，不敢在同事面前表达真正的情绪和态度，她的情绪解药是毛茸茸的温暖。

张子枫借着寻找猫咪与她搭上了话，并给她推荐了猫咪抱枕。

接过抱枕的张琳看见了高中时期的回忆，凭借投稿作文入围2009届新概念作文高中组优秀作品的她和室友打打闹闹，是笑得那么得意张扬。回忆结束，她脸上终于扬起灿烂的笑容，还是那么自信。

第二话 解压摇摇乐

作为一家之主辛勤工作，独自承担压力却难以向人倾诉的家豪患了“中年忘哭症”，即使再难过看起来还是一脸平静，他的情绪解药是“未知的惊喜”。

张子枫邀请他和自己一起拆盲盒，一边试着摇一摇之后再拆盲盒的家豪看见了小时候的自己。

回忆中的他因为受伤在医务室哭得一脸伤心，哥哥安慰着他，还用抽干脆面中的卡牌哄他开心。回过神的嘉豪终于轻松笑了出来，拿起手机拨通哥哥的电话，问他有没有空和自己一起喝酒。

第三话 恋恋不忘味

爱吃辣的女孩琪琪得了爱情憋闷症，与男友口味不同的她觉得自己要求太多会显得作，但不跟男友说又会因为不被理解而生闷气。她的情绪解药是熟悉的味道。

张子枫为她推荐了店里口味各式各样的辣火锅，抱着火锅的淇淇看见了以前的自己。

回忆中是淇淇和男友两人在栏杆处吃着火锅的甜蜜场景——男友说以后淇淇想吃什么就给她做。回忆结束后她终于遵从自己内心想法，也放肆跟男友宣泄自己的情绪。

片尾也给出了张子枫自己患的情绪问题——忽视自我情绪波动，给观众们留了一个悬念。