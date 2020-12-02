一场3000公里的出逃，MINI带你找回彼此间的亲密

从11月26日起，一档全新的情感旅行纪实微综艺将在腾讯视频上线。每周四&五中午12点准时更新，邀你一起为走近，而行远。

在旅行类和情感类综艺节目层出不穷的今天，这档名为《出逃两日又如何》的节目却新意十足。一方面，它代表着特殊时期下无数城市人的真实心声。另一方面，它背后的出品方也足够特别——由MINI和新世相联合呈献。

与一般品牌单纯的植入不同，MINI以内容共创者的身份，参与了从前期策划、制作到分发上线的全过程。作为一个以个性和创造力著称的汽车品牌，这一次，MINI从车本身出发，试图与特殊背景下的人们产生情感联结，发生更深层次的化学反应。

（点击查看视频）

MINI的套路有很多，最重要的一条就是不走老路。





从《城市微旅行》、《进藏》等纪录片，到花2年跟拍7位当代创业者，一举挺进院线大荧幕的《内心引力》，再到以MINI车主为主角的系列故事短片……作为创新内容输出的先锋，MINI在汽车营销中一次次献上了令人眼前一亮的新动作。

而这一切，看似无迹可寻，其实都暗藏一条准则：跳开所谓的营销套路，另辟蹊径，直抵消费者的内心。

这次轮到了MINI家族中唯一的大空间豪华SUV——MINI COUNTRYMAN，联合新世相开启了一次情感旅行综艺的冒险。

MINI COUNTRYMAN的冒险基因，远超出你的想象。





其实，早在2018年，MINI COUNTRYMAN便化身全球第一家游牧酒店，邀请所有MINI车主，睡遍所有风景，一度引得3万多人申请入住。

2019年，MINI游牧酒店 x 既下山正式落户云南，重走茶马古镇，露宿高山草甸，星空下围炉夜话；后又高歌猛进，一路开进沙溪、梅里雪山、高黎贡、黄山……成为MINI车主和非车主都能参与的“网红”旅游项目；

时钟拨回到2020年初，当大家因为一场疫情，纷纷禁足在家，出游之心无处安放，MINI果断联合B站，上线“云游牧”（游牧酒店24小时直播），让140万人家里躺，照样睡进风景……

而现在，MINI游牧酒店再进化，成为一档情感网综，背后的思考又是什么呢？





新一季MINI COUNTRYMAN给你空间，更给你的亲密关系无数想象空间。





都市的人们，在各方压力的支配下，生活节奏越来越快，忙事业、忙成功，忙着证明自我价值，却唯独忽视了身边最简单、纯粹的情感关系。

而突如其来的疫情，恰好让潜在的“情感危机”成功显形。疫情不只改变了世界，也改变了我们对感情的认知。当逼仄的空间里，只剩下摩擦和口角，一场离开日常的旅行，或许能让亲密关系“松口气”。

MINI COUNTRYMAN不只是一个交通工具，更给了旅行一个承载空间。用一路的冒险，找回曾经互相依靠的温暖；在完全陌生的环境中，重新找回熟悉的彼此，让你对亲密关系带来全新的感悟和思考。

谁说，出逃不是一种更好的回归？

4组明星，4段关系，总有一段戳中你的痛点。





在这里，明星在镜头前，做回了他们自己。他们一路翻山越岭，打卡沙溪古道、香格里拉、腾冲热海、大理洱海，完成了从亲人、爱人、友人到旅人，然后重新回归自我身份的循环和蜕变：

夫妻组：天性敏感的张歆艺，一边羡慕从未改变的袁弘，一边追问“爱情和面包可以共存么？”、“如果生活非得毁灭一个人，我希望是那个人是？”

闺蜜组：自从比赛后，再也没时间经营这段关系的沈梦辰，对“塑料姐妹花”李斯丹妮发出灵魂拷问，“我们的关系还能维持多久？一年还是一辈子？”

父子组：顶着父亲杨立新的光环闯荡演艺圈，杨玏到底承载了多少不为人知的压力？等了20年的那一口汤，到底有多香？

同伴组：白举纲的摇滚梦，多亏有一群好伙伴的力挺，他为何却冷冷地说“工作就是工作，我不想把工作和感情混为一谈”……

出逃不一定有答案，为走近，而行远就是我们出发的意义。





那些关于父与子、她和她、彼此间、同路人的一切疑问，都将从11月26号起，每周四、周五中午12点，在腾讯视频为你揭晓。

更多明星们的旅行记录、幕后花絮，也将随着节目更新，陆续放出。但愿每个人都能从这些故事中，收获启发与灵感，给自己和TA的亲密关系，收获一份新的可能。

节目官方微博账号:@出逃两日又如何

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汽车品牌：MINI

内容创意平台：新世相

媒介代理公司：星传媒体(Starcom MediaVest Group)

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