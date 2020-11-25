GUCCI迷你广告剧，一场奇幻的时装影展

近日，GUCCI（古驰）发布全新《无边序曲》（GucciOuverture）时装系列，这部全球首映的独立又连贯的迷你剧集共分为七集，由古驰创作总监亚力山卓·米开理携手著名导演Gus Van Sant（代表作包括《Drugstore Cowboy》《My Own Private Idaho》和《Elephant》）联合执导，将时装与电影叙事语言完美结合，让艺术家Silvia在《家》《咖啡店》《邮局》《剧院》《邻居》《古着店》《夜行》中穿梭游走，邂逅鹿晗，BillieEilish，Harry Styles等一系列名人，以现实或超现实形式的串联镜头，展现时装美感。

《无边序曲》混剪版

第一集《家》讲述主角Silvia在一位不速之客到访前，度过了她在罗马家中古怪而又日常的一天。演员们置身20世纪风格罗马公寓，身着Gucci复古风格的鞋履、包袋、服饰，搭配BillieEilish新歌《Therefore I Am》，透露出《无边序曲》时装系列在日常细节中不失浪漫主义情怀的时尚态度和美学真谛。

第二集《咖啡店》，Silvia来到家附近的咖啡馆，遇到了一系列超现实的奇观，与朋友离开前往罗马开启一段充满虚幻的世界之旅。Silvia手持全新设计的竹节包，身着印有古驰创立年份1921的T恤，咖啡店中形形色色的人物身穿Gucci全新造型的复古服饰，拿着配色明快又不失时髦感的Dionysus酒神包，佩戴夸张闪耀的耳环项链，令人过目不忘。

第三集《邮局》，Silvia在人来人往的复古邮局看着身穿鞋履长袜造型排队人群，慵懒地偷听着一群穿着考究的顾客谈话，其中英国歌手、作曲人兼演员Harry Styles与意大利评论家的电话对谈惊喜出镜。邮局带来的温柔浪漫又文艺的仪式感，如同Gucci 1955包和Jackie1961手袋一样，在时光的积淀与时尚的轮回中，迸发出历久弥新的诱人魅力。

第四集《剧院》中，Silvia和一个朋友来到剧院参加试镜，全亮片内搭、短上衣和条纹长裤，与其他舞团成员与观众色彩丰富的叠搭造型共同将世界变成了一个舞台。

第五集《邻居》以Silvia透过窗户捕捉到景象，展现公寓周围家庭的生活和幻想，BillieEilish的自在私人时光也得以曝光，浪漫花卉长裙，搭配Basket系列运动鞋，活力满满。新歌《Therefore I Am》以蒙太奇形式为邻里生活长卷平添了一种颠倒的视角。

第六集《古着店》，Silvia身着印花T恤、环保牛仔水洗短裤走在罗马大街上，发现一家挂着Gucci品牌标识霓虹灯招牌的古着店，踏进店内，一群形形色色的顾客正在试穿衣架上的服饰，英国音乐人Florence Welch头戴宽沿毡帽，身着一袭略带神秘感的棕白褶皱连衣裙优雅亮相，营造出复古与新潮交错的梦幻氛围。

第七集《夜行》中，Silvia徘徊在夜晚罗马幻影般的街道上，被卷入一场浪漫偶遇，导演Gus Van Sant身着窗框花纹西服套装客串出镜，他牵着狗走出公寓楼与Silvia擦肩而过，品牌代言人鹿晗以全新造型与红裙共舞的瞬间，展现出Gucci前卫复古的浓郁风范，镜头中呈现的色彩、场景、情绪与美感，值得再三玩味。

注：素材来源于GUCCI官方