绿色和平组织×美团外卖：关怀外卖小哥，关注气候风险

你有多久没遭遇暴雨了？多久没在38度高温天离开空调房了？这些气候风险与你有关。国家气候中心数据表明，中国是全球气候变化敏感区，气候极端性不断增强，人们面临的气候风险在加速放大。

绿色和平和美团外卖联手，呼吁一起关注气候风险，关心快递员、外卖骑手等户外工作者，做好自我防护，携手行动增强气候韧性。

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视频的第一部分，一名男子放上黑胶唱片，在沙发上瘫平，美滋滋下单了烧烤外卖。突然，天气大变，冷冷的冰雨在脸上胡乱地拍，三百六十度从头到脚全湿透。打开门收餐，他才发现这是外卖小哥刚才的经历。

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第二部分，一个女孩在凉爽的空调房里敷上精致面膜，下单了外卖。突然，空调关闭了，电暖炉被开到最大功率，她开始在高温中狂奔，满头大汗，精疲力竭，和开始的岁月静好形成残酷对比。外卖送达时，她发现这就是外卖小哥刚才的经历。

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第三部分，一位老人悠闲地躺在摇椅上，抚摸着自己的大金毛，下单了外卖。突然间，狂风大作，他发现自己站立在秋千上，在大风中难以保持身体的平衡，表情也因大风而扭曲。外卖小哥到了，他也意识到这就是小哥送餐路上的经历。

即使我们没有意识到气候变化，没有体验到快递员的经历，这些事仍在真实发生。每个情境结尾时，出现字幕：

关注气候风险

关注乘风破浪的

外卖小哥

其实，气候变化影响到的远远不止是户外工作者，对农业、资源、公共环境的危害是更大的隐患，绿色和平与美团外卖的联名，在呼吁大家体谅、关怀外卖送餐员的同时，从最直观的层面描述人与天气的关系。