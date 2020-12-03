2020闲鱼品牌升级：闲不住？上闲鱼！

风是闲不住的，无声无息在这个星球吹了几亿年。把高原变成了戈壁，把土堆变成了不朽，那是风的灵感，地球的成全。

雨是闲不住的，想念人间的韵律，落到屋顶上是大珠小珠落玉盘，落到小草上是此时无声胜有声。

好玩的物品是闲不住的，从一个好玩的人手里诞生，落入一个个好玩的人家，这是它作为一个物品最大的尊严。

有趣的灵魂是闲不住的，不然谁会愿意花大把时间做一件很慢的事，那些世俗眼中的无意义，都不如心中的我愿意。

野心是闲不住的，燕雀安知鸿鹄之志。在小池塘里待久了，总要去江河里游荡一回。

热爱是闲不住的，炙热的温度自己会燃烧。主料是一个普通的身体，配料是一颗无畏的心。

我们心之所向的一切，在宇宙生命最伊始那一秒，在它们还只是一粒原子，一颗微尘的时候，就像你一样，闲不住。

万物是闲不住的。

闲不住？上闲鱼！

话不多说，先来看片——

在闲不住的2020末尾，我们接到了来自闲鱼的品牌升级brief 。今天的闲鱼早已不是大家曾经认知里的【二手交易平台】，而是 【可以买/卖/逛/聊/玩的生活社区】。

但在闲鱼二手交易的「典型形象」已经根深蒂固的情况下，如何让这个新定位深入人心？

我们都知道，闲鱼，这个血液构成成分几乎都是90后的年轻聚集地，需要一个漂亮的转身亮相。

终于，我们发现闲鱼名“闲”，活跃其中的却是一群绝对“闲不住”的人。他们很忙、很累、很普通，他们是如你我一般的芸芸众生，但他们把每一份“闲”都变成了闲不住的对生活的热情。

哪怕很累，也习惯性地拿起画笔涂涂写写。时尚女孩的外壳下会藏着一个复古音乐达人，合上电脑就换上「娃妆大触」的新身份，打开素材盒就变成了手持古韵风华的「汉服同袍」 。

在闲鱼上，用户们除了普通的交易，更在闲鱼上聊天交朋友，拥有自己的社群和爱好圈层。跳出自己固有的圈子，认识到同样爱好的闲不住的更多人，也从闲鱼平台看到了更大更广阔的海洋。

这些从物品衍生出经验和经历，让他们从买卖成交到关系成交，在闲鱼上完成个人的表达与认可和兴趣圈层的归属，也让这些闲不住的人更加坚定更加勇敢走向自己的梦想，原来想“闲物”也可以“立志”。

基于此，“闲不住？上闲鱼！”这一全新品牌主张也显得无比顺畅有力。

闲不住的好物自己会说话

它们注定不会只在角落里蒙尘

闲不住的灵魂会激活更多想象力

他们会在平凡中创造不平凡

他们在闲鱼发现更多有趣的可能

闲不住的他们也注定会在闲鱼相遇

同时我们还为闲鱼产出了一系列态度KV。

2020我们都已闲得太久了，没人再想闲着，那么就祝大家在即将到来的新一年一起闲不住！