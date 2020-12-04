罗莱家纺《晚安全世界》MV：愿所有硬撑，最终都有柔软相拥

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原标题：罗莱家纺：#全世界晚安MV#愿所有硬撑，最终都有柔软相拥

2020，是焦虑不安的一年。在疫情的冲击下，每个人看似有序的平静生活被打乱得措手不及，所有的不安情绪被无限放大，仿佛赤裸裸地在告诉你：强撑许久的美好假象已经绷不住了。

也是在这样魔幻不安的一年，在各种项目中硬撑着穿梭的我们接到了来自罗莱家纺的柔软brief：如何将罗莱家纺的“柔软”再升级诠释，在品牌及新品之间达成有效链接及提升，为秋冬新品上市造一波声势。

一直以来“柔软”作为罗莱根深蒂固的品牌DNA，这一次还能作出怎样的改变呢？于是，我们将聚焦点对准了「硬撑人群」。看似是两个对立面的「硬撑」和「柔软」，其实都同时深藏于TA们的内心，我们逐渐发现，这些因硬撑而夜晚难安的人，或许是能打开罗莱此次柔软通道的一个切入口。

给每个硬撑以柔软，让每个夜晚都晚安，是此次罗莱超柔床品在功能及情感上同时共鸣的双重价值。基于此，让柔软，和你说声晚安，这一主题呼之欲出。

柔软是否还能有其他的表达式？这次我们想要更近一步，真正渗透每个TA以及TA们硬撑生活下的真实点滴。 我们找到了大众传播媒体《人物》，一起探索普通人的真实内心世界。 为了让罗莱和消费者一起构建“硬撑时刻需要柔软”的依赖感，我们让真实受众参与到洞察的讨论中，成为品牌内容的共创者。在8月8日硬撑故事征集后，后台便收到了来自全国各地的400多个硬撑故事，这些真实的评论留言不仅能最直接触达受众，也让我们发现“每个硬撑理由背后，其实都有柔软的爱在支撑”这一神奇的共性。

这些硬撑故事，被填入了《晚安全世界MV》中，每一句歌词都是一个硬撑的理由，每一句歌声的背后，都藏着一段硬撑的故事。

罗莱家纺#晚安全世界MV#

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《人物》随后也对这些硬撑人物，做了深度报道。

罗莱家纺《晚安全世界》MV：愿所有硬撑，最终都有柔软相拥

#晚安全世界#系列海报

01

被我治愈的人不胜其数
但唯一能治愈我的只有这份柔软
我是在手术台轮轴转的大忙人
晚安，全世界

罗莱家纺《晚安全世界》MV：愿所有硬撑，最终都有柔软相拥

02

躺进柔软好好睡一觉
好灵感原来都跑到梦里了
我是追着灵感跑的创意人
晚安，全世界

罗莱家纺《晚安全世界》MV：愿所有硬撑，最终都有柔软相拥

03

教了无数人生道理
柔软第一次教我放下硬撑的自己
我是相信学无止境的高三教师
晚安，全世界

罗莱家纺《晚安全世界》MV：愿所有硬撑，最终都有柔软相拥

04

飞过无数的航班
只有躺进柔软才能让我落脚歇歇
我是时间颠倒的空中飞人
晚安，全世界

罗莱家纺《晚安全世界》MV：愿所有硬撑，最终都有柔软相拥

05

别硬撑，躺下来
床也可以是我的柔软避风港
我是平平无奇的职场小透明
晚安，全世界

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06

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视频拍摄花絮

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《晚安全世界MV》的内容共创，让消费者对罗莱柔软有了更强的感知，短时间内就拉近了品牌与用户的距离。 

在9月2日完整版上线前，五大硬撑人物海报率先悬念为MV预热，最终，罗莱家纺X《人物》正式上线发布《晚安全世界》MV当天，全平台总计曝光量达1036W+，总阅读量达55w+，互动量达9500+。

愿所有硬撑，最终都有柔软相拥。

拍摄团队
监制：陈章樑
执行创意总监：Max
创意总监：King
导演：陈章樑
制片：朱政
内容创意：白轩宇 小蕾
视觉创意：周周
文字书写：薛艺
剪辑总监：金星
特效总监：吴若兢

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