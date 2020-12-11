快看！上好佳#超甜投喂系列#

营销背景与目标

传播背景

上好佳旗下粟米条，是上好佳TOP5级受欢迎的产品，自2003年上市以来，销量逐年增长。在市面拥有较高的知名度和喜爱度，2019年，品牌方提出新的沟通概念——“就是要你甜”表现产品的香甜口感，并期望能够通过与二次元的合作带来新一波销售增长，并不断提升粟米条在年轻Z世代群体中的认知度和喜好度。

传播目标

1、粟米条喜好度+销量UP！

作为聚集2亿高质量二次元粉丝的漫画平台，通过漫画IP打透二次元粉丝圈层，为粟米条带来粉丝转化，提升产品及品牌好感度。

切实提升粟米条销量，将平台粉丝导流至品牌电商旗舰店和线下超市、便利店购买产品。

2、上好佳品牌年轻力UP！

以快看漫画平台人气IP为品牌灌注新鲜活力，制造品牌二次元大事件。突破传统的广告宣传方式，紧随潮流，保持延长上好佳的“青春期”，让品牌可以活跃在时代主力消费人群的面前。

营销策略与创意

人群洞察：年轻女漫迷对于恋爱向题材的IP共鸣度高，她们被剧情中的感情线深深吸引，喜爱男女主的发糖情节，粟米条借助发糖情节出镜，圈粉Z时代。

核心创意：精选5部平台高人气恋爱向漫画IP,与粟米条的5种口味相匹配，结合“就是要你甜”概念，将吃粟米条这件小事变成情侣间相互宠爱的表达方式，提出更二次元新主题——“超甜投喂系列”

传播策略：3大维度实现品牌二次元整合营销：漫画内容、IP授权和线上集卡游戏为粉丝带来“剧情很甜”“味道很甜”“角色很甜”的超甜体验。

传播与执行

PART1：漫画内容合作

5部漫画IP进行“超甜投喂系列”番外小剧场合作，表现5大粟米条情侣投喂场景。覆盖不同粉丝人群，提升上海佳粟米条在站内的曝光

PART2：IP授权

包装授权：定制粟米条二次元新包装，5部IP分别对应5种口味，拉动二次元潜在消费群体兴趣与购买。

电商授权：推出“超甜投喂系列”主题的产品详情页，与包装统一格调，消费者所见即所买，获得IP忠实粉丝的大力支持。

线下授权：合作IP作品现身上好佳双城漫展，北京快闪店-多巴胺研习所成为用快看漫画元素搭建的粉色品牌快闪店；上海CP展-上好佳品牌展区中“超甜投喂系列”全部IP获得充分展示。

周边授权：与品牌一起开发“超甜投喂系列”衍生周边产品，洞察二次元用户喜爱的手账文化推出限量版上好佳手帐礼盒，作为线上活动激励奖品。

PART3：集卡活动

迎合快看漫画用户在站内的IP卡片收集习惯，首次开发出专属于品牌的集卡游戏，鼓励用户通过完成上好佳粟米条的小任务收集合作IP中的“超甜时刻”卡片

传播效果

本次合作通过多部IP作品真正打造出“系列”的概念。并打通线上线下充分诠释本次“超甜投喂系列”的创意内核。

“超甜投喂系列”联名款粟米条上市后，产品销量同比提升12%！切实为上好佳拓展年轻市场，印证二次元粉丝不容小觑的消费力。在站内获得近7600万曝光，合作漫画内容深受用户喜爱，粟米条在二次元圈层收到热议，#超甜投喂#标签评论量占总评论60%。线下快闪店及漫展人满为患，上好佳专区与快看漫画IP完美融合，人气漫画角色加持让其成为2019年CP展最受欢迎的品牌展台。