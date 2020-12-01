华为智能屏：打个电视的通话记录 暖心视频

原标题：一台电视正在邀请你视频通话

他在女儿的生日上，

收获了一份意外的礼物；

他在三十度的广州，

穿上了一件厚实的毛衣；

他在凌晨三点的深夜，

按下闹钟从床上爬起。

所有的故事，

都发生在一次“打个电视”……

从“看电视”到“打个电视”



电视从来都不只是家用电器，它是将家人联系在一起的纽带。

小时候，和家人一起看电视，是一天里最轻松惬意的时光；可惜长大以后，我们离家越来越远，一起看电视也变得越来越难。有没有什么办法，可以增强家人之间的联络呢？

一直以来，华为智慧屏都在沟通“华为智慧屏不仅仅是电视”，因为它具备多项功能，能为家人带来新的互动方式。我们在进一步了解这些功能的时候，发现最能打动用户的是“视频通话”。大部分人都习惯用手机视频，但是手机屏幕小，总是把人脸定格在奇怪的角度；大屏就能很好地解决这个问题，让我们更清楚地看到家人的生活全貌。

因此，我们决定将“视频通话”作为产品切入点，在此基础上提升出“打个视频”的传播概念：哪怕和家人身处异地，没法和他们一起看电视了，我们也可以和他们“打个电视”，让爱以另一种方式相见。

有爱，也有爱的反转

确定主题后，我们开始构思围绕“视频通话”展开的故事。为了尽可能多地覆盖不同家庭，引发更大范围的共鸣，我们选取了父女/祖孙/夫妻三组不同的人物关系，开始挖掘合适的角度。

在寻找故事的过程中我们发现，家庭是一个被诠释了无数次的题材，我们想要突破，就必须让故事具备更大的张力。因此，我们在每个故事里，都埋下一个反转。先通过人物的反常行为，引发大家的好奇；在故事推进的过程中一点点释放我们隐藏的线索；最后，揭示人物动机，完成反转，让观众获得更出其不意的感动。

1

“攒了24小时的牵挂，只想和你多说几句话”

他假装在深夜加班

其实只是为了等她下班

2

“想要多穿点，让你的记忆暖一点”

他替有些健忘的奶奶

记住了那句“多穿点”的牵挂

3

“生活让我们变成大人，而爱让我们变回孩子”

三岁的女儿让做爸爸的他

又回到了三岁





家，是永不过时的话题

影片上线后，有网友打出“泪目”的评论，还有网友留言说“好久没跟家里联系了”，我们很高兴能通过这个视频，带大家重新审视现在的家庭关系。在快速变化的社会里，我们仍然能够抓住恒久的东西，那是一份和家人建立亲密沟通的渴望。今天，别忘了和你爱的人打个电视。

客户 | 华为终端

代理商 | 上海天与空

制作公司 | STARTFilms