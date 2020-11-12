Taptot：一场可拿走展品的电话亭微型展，让曾经爱过的继续被爱

前男友送的玩偶、最爱的热血漫画、玩到欲罢不能的Gameboy……从小到大，总有一些你怎样也捨不得丢的物品，现在它可能静静躺在床底下、玻璃柜里或是遗忘在那年教室的抽屉中…真正丢不掉的，是情感，是他们陪伴你的一段回忆。

每一个物品都是你生命中的短篇故事，但随着人生的前进，情感可以放心里，旧物就只好丢了吗？你可以让你的旧爱在重新被爱！这一次，我们办了一个关于旧爱的展览，展出大家心里的故事，帮大家的旧爱找到新主人，参与一场为旧物创造新价值的体验！

Taptot App是创新的旧物分享平台，分享一件你不再需要但还有利用价值的旧物，就可得到一点。这一点可以在Taptot拿取一件别人不需要但你用得到的东西，寻找Taptot旧物分享的核心价值，让人们重新发现身边美好的旧事物！

我们生活中有一个旧事物，它曾经是大排长龙，户外联系的重要工具。如今却乏人问津，它是我们熟悉的「电话亭」，和Taptot里面的很多旧物品一样，我们要重现它的美好价值。

一个可拿走展品的电话亭微型展

我们将现有电话亭改装，规划四个主题，举办一场电话亭微型展。展出的每件物品背后，都有一个别具意义的真实故事，也藏着一段独特的情感。

而这些故事，真实重现了Taptot里面所有旧物的真正价值。

展览中的展品，只要消费者喜欢，都可以自由拿取，让消费者感受到Taptot延续旧物的价值是一件多么美好的事，也让Taptot「让曾经爱过的，继续被爱」的品牌精神，被完美体验。

最终，1958个旧物找到新主人；APP Store下载名次上升100名、IG分享数百则。

我们创造了一个美好的顾客体验，不仅让Taptot成为一个新的旧爱分享平台，更重要的是，我们改变了人们对身边旧物的看法，替许多遗弃的物品找到新生命，甚至创造了一种新型态的循环经济。

数英奖案例展示——台湾电通，创意代理商



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创作企业名单：

台湾电通





创作人员名单：

首席创意长/文案：周丽君

创意总监/文案：郑盛聪

美术指导：宋柏嶢

资深文案：沉珮莹



