腾讯视频“家族年年年夜FAN”：重温过去一年的综艺节目

临近年底，上海大小餐厅预定年夜饭的告示，都贴在了门面最显眼的位置，这样一顿饭里承载的分量可想而知，一顿饭的滋味，一整年的回味。

把一整年的笑料下锅，撒点辣眼睛的名场面，上过的热搜也再热一热，调和练习的苦和CP的甜……料理这样一顿综艺的年夜饭，要花多少功夫？

腾讯视频，家族年年年夜FAN。一顿综艺的年终宴，也是鹅厂全新IP的初次尝试。不仅因为鹅厂打造的各类综艺IP经过一季季的沉淀，在品质和类型上不断完备。更因为在过去这一年的年景里，综艺干饭给我们带来了实实在在的快乐。

所以第一顿家族年年年夜FAN的出炉，是一种必然，让大家在小年夜这样一个节点，重温综艺里那些熟悉的面孔，和他们带来全新的惊喜。

1、一波回忆杀

味同嚼蜡、拔丝、雪国列车、简单的自我介绍……综艺在过去一年有无数个出圈热梗、名场面，陪伴观众走过四季。我们从几百G的综艺素材里，筛出了这些难忘的视觉记忆，并从阿鲲老师那购买了《风味人间》的配乐版权，打造出一条年夜饭干饭混剪视频。个中的酸甜苦辣，经历过去年的我们最为清楚。

2、一个饭碗



作为第一年的年年年夜FAN，各种细节都能体现客户对打造这个IP的重视，比如这个取代了邀请函的可爱饭碗。鹅厂代言人鹅东尼坐阵，取传统中国碗的形态，融合潮流笔触，综艺元素。用这个碗花样干饭前，先花样晒碗。

3、十七个奖项

鹅东尼除了送碗外，还承担了一个重要任务，身为这场晚会的颁奖嘉宾，鹅东尼乱入十七个风格各异的综艺IP，毫无违和感。对现有素材的二次创作，是站在综艺人的肩膀上，形成全新的观点和效应，也是从头打造家族年年年夜饭IP的有效途径。

4、四十二组人

综艺的陪伴，也是综艺人的陪伴，他们以这种方式参与了我们的时光，像是另一个平行世界里的朋友们。现在，他们要打破各个节目壁，一起干饭。

四十二条食物定格小动画里，通过各类食物加强和年夜饭之间的关联，暗藏出席艺人的信息。一下子猜不出也没关系，这顿年夜饭的可爱之处，已经传递了。

回到一开始的问题，料理这样一顿综艺年夜饭，要花多少功夫？

台面上，是SOULO同学们一个月的废寝忘食，磨刀霍霍。台面之下，是综艺这一娱乐形式，和观众之间经年累月建立起的联系，看似随手可以拿起、放下，但我们已经都离不开综艺了。时间一点一滴累积起来的厚重，举重若轻，最终成了小年夜的这顿饭，料管够，笑管饱。