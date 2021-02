Vans×THEY ARE牛年纪实短片：扭着就是牛着

农历牛年,Vans 携手苏五口个人品牌 THEY ARE®,推出 VANS × THEY ARE 牛年限定系列。同时邀请到四位创意表达先锋向小军、陈以溪、陈天灼及嘎嘎(艺术家彭磊),携手UID,以“扭着就是牛着”为主题,跨越北京、广州、成都、上海,通过纪实的手法,寻找年轻一代较真的态度与坚持自我的牛年精神。

一、对谈,在开始的开始之前

尽管拍摄日程很紧,我们还是在拍摄前挤出了大量的时间,和四位创意先锋进行充分的对谈。

我们在他们身上,发现了一种相似的、打破常规的勇气。这份勇气与执着,与我们常常聊起的人生意义上的成功,并不十分相关。

苏五口、向小军、陈以溪、陈天灼,他们也许已经获得了自己领域的一些“牛”气,而这其中,都不约而同藏着一股“扭”劲儿。

“扭着”是他们的扭转与反向,和某种与自己对抗的状态,包括自我怀疑与审视。而 “牛”则是倔强、坚持,更是对自我的强烈肯定。

二、跨越四个城市,找寻最本质的他们

为了让帮助拍摄者找到自由的表达状态,我们来到了他们工作成长的城市,方言也成为他们表达自我的首选。

1、THEY ARE品牌主理人苏五口:笨拙地扭着,执着地牛着



把自己放在幕后,把注意力放在普通日常生活,从中寻找灵感。他抛弃了英雄主义,捡起的却是对生活更深刻的理解。

2、C2H4 品牌主理人陈以溪:做内心想做的事,而不是大家觉得好的

陈以溪在不同的时间与空间游走,相信自己的直觉和判断,并具有天然的执着和勇气。

想到了,就做。

她常常任自己坠入梦境,她的设计也常常提取于梦境中。

3、Vans 中国职业滑手向小军:既然注定会摔,要玩就玩大的

成不了招的时候,哪怕是职业滑手的小黑,也常常觉得心里扭着。

但既然练滑板必然受伤,反而让他更大胆了。

牛,就是要玩就玩大的。

4、青年艺术家陈天灼:美是别人定义的,这让美变得不可信

艺术家陈天灼对主流价值观与媒体信息保持警惕,他对于自己扭与牛的理解是不迎合,也是时刻保持怀疑。

三、削弱主观审美,传递牛的包容性

以各种方式去除“设计手段”,Vans牛年限定的设计,意在更多地表现穿着者本身。

为了突出这一设计包容性,我们在平面拍摄的搭配与场景的选择上,同样遵循简单与随性的风格,更多的展示穿着者自身。

滑板女孩,纹身师,造型师,模特。我们把“扭着就是牛着”的态度,落实在每一个曾怀疑过自己,又固执地坚持自我的人身上。

有这几位扭着又牛着的人为牛年开道,希望牛年的咱们,也能少点自我怀疑,多点执着。

哪怕别人说是错的,哪怕会一直错下去。

毕竟,扭着就是牛着。