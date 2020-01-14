顾家实验室，正在偷偷检测你的幸福指数

2020年的「双十一」来的比以往更早一些！继去年我们给顾家做的系列产品篇得到一致好评以后，今年客户又提出了更高的需求。

“作为投放在电商和电梯的产品篇，我们希望30秒的视频内：「产品从头到尾一直存在」+「卖点要简明扼要的传递」+「内容轻松有趣有共鸣」。”

既然客户爸爸有需求，我们怎敢不答应。

一：前期的策略思考

KUKA靠什么做成天猫软体家具行业Top1？

—— 靠过硬的质量、靠符合人体工学的设计、靠精确到毫厘的工艺、靠无忧的售后。

「如何做到既能传递卖点，又兼具趣味性」？

我们选择了偏美式的表演风格，用幽默、具象的方式将顾家工作人员「检验」的过程摊开在消费者的面前，并将检测动作检测场景与真实的生活场景相结合，卖点与痛点巧妙契合，与消费者达成共鸣。我们test的不只是产品细节，更是生活场景，生活方式。

前半段埋梗，或许你会觉得莫名其妙，不知所云，表演方式幽默诙谐；

后半段解梗，原来工作人员是在检测实际的生活使用需求，表演方式贴近生活。

前半段实验室场景，简约中带着一些温馨、俏皮，符合软装产品的亲切感。

后半段生活场景，贴近真实，自然带出产品性能、材料等细节。

二：6条产品篇内容简析



01、顾家布艺沙发

海内存知己，我家也可以：顾家布艺沙发，座位随意组合，随心匹配每一种生活。





02、顾家梦想垫



你乱蹦乱跳，我安稳睡觉：顾家梦想垫，乳胶纯度约94%，静音降噪 守护你的高指数幸福感。

03、顾家真皮床



只要心够大，啥都能装下：顾家真皮床，四门衣柜般的储物空间，告别杂乱生活。

04、顾家真皮沙发



出门靠自己，在家靠沙发：顾家真皮沙发，躺位随心倒，支撑你的每一刻努力。





05、顾家按摩椅



不要酸痛感，只要幸福感：顾家按摩椅，多功能全方位按摩，定制专属舒适体验。

06、顾家功能沙发

年龄不定义，摇出年轻力：顾家功能沙发，轻摇篮设计，摇出好心态。

三、时间和策略的规划大师



此次6条产品篇共同执行，无论对创意组和制作组都是不小的挑战。

创意组：从生活各个角度出发，寻找更适合产品卖点的巧妙场景，来做内容嫁接。

摄制组：变身“时间规划大师”，综合考量时间和预算，寻找最佳的拍摄组合方式。

后期组：在剪辑，音乐，调色等各个方面着力，尽量呈现完美的效果。



长得像喜剧演员·常远的检测员获得客户一致好评



感谢各方的共同努力，也感谢客户的信任，完成此次更幽默，更年轻的产品篇新表达。