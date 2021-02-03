南漳漫时光｜与你探秘南漳缘起

项目名称：南漳故事绘本

设计单位：珞珈博士创意中心



设计日期：2019年11月——2019年12月

岁月，宛若一湖平静的河水，静静地、悄悄地流淌，日复一日，年复一年，划过朝暮，淌过四季，带走的是光阴，留下的是故事。

光阴在不同的地理空间里留下了不一样的精彩故事。长江流域的南漳，在历史的长河中更是留下了不少的明珠。它是楚文化的发源地，是三国故事的源头，是和氏璧的故乡，文化底蕴深厚。其中世代相传的民间故事，更是南漳文化的瑰宝。

楚先王熊绎在这里筚路蓝缕，开创了楚国。那时的南漳是个什么模样？建国时祭祀的牛都需要偷盗邻国的楚国是怎样发展成春秋霸主的？那时日子穷苦的南漳人，何以苞茅缩酒、薅草锣鼓、高桥花鼓？“珞珈”以漫画手绘的方式，将《筚路蓝缕》的故事娓娓道来。

南漳缘起——筚路蓝缕

当然南漳的精彩故事远不止这些

水镜先生选择在南漳隐居、并在这里遇见了刘备，向他推荐了诸葛亮和庞统，从而奠定了三分天下的局势。他仿若神人，偏居一隅，却洞悉乾坤。这样的神秘人物，在三国中也只有寥寥几笔的记述，他在南漳的生活会是怎样的呢？

还有中国最诚实的人——卞和，为何要三次献玉才能成功呢？白起渠这个千年长渠，潺潺流水，哺育了一代又一代的人，但谁知道它的初建却是因为战争？徐庶一个在三国舞台上初露锋芒，就被曹操骗到曹营去的可悲可叹人物，他曾后悔过吗……

《南漳漫时光》以漫画的形式将南漳的光阴故事讲给你听，希望能将整个南漳的历史长廊装点的金碧辉煌，也让世世代代的人对这座城市有了更加深刻的了解。

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