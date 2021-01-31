郧西｜提升城市“颜值”，可以学学郧西这六个小镇

项目名称：郧西城市品牌体系打造之乡镇篇

设计单位：珞珈博士创意中心

设计日期：2017年–2018年





一座富有魅力的城市，就是要着力提升城市的颜值、充分彰显城市的气质。但是城市的气质要如何彰显？“珞珈”整理了郧西的6个案例供大家参考。

一、马安菇乡——智慧造福农业，打造福地马安





◆品牌背景：聚焦香菇产业，“种”出特色小镇

香菇是马安独具特色的标志，也是马安人的情愫。马安地处秦巴山区，自然资源独特，气候宜人，打造香菇种植基地、香菇制棒养菌基地，用本地香菇原料生产加工的多味香菇酱是纯天然无污染健康食品，在国际、国内市场倍受客户青睐。但随着消费升级，香菇产业园年轻化、趣味化成为香菇消费市场新的增长点。马安如何在现有的产业优势基础上很好实现农旅融合，是亟待需要思考的问题。

◆品牌策略：

1）福地马安——品牌形象

根据品牌理念进行了升级优化，更具文化厚重、旅游属性、智慧感。

我们提炼马安名字由来、香菇产业、生态环境，冠以“福地马安”，辅以飞马的形象，给人更加形象的定位。字体设计更加圆润生机，给人有温度又不失年轻时尚的印象。

2）品牌辅助图形：整体以一个俏皮可爱的Q版香菇形象，小吃货的形象萌态十足，成为马安香菇的代言人和推广大使，打造香菇相关表情包，GIF动图，深受年轻人喜欢和传播。

◆产品应用：

在香菇产业园里打造香菇种植基地、菇乡故乡等小景观、雕塑造型，让游客感受智慧性、科技感、趣味性。在周边乡村屋舍配套打造采菇园壁画、农家乐，让福地马安的特色可看、可感、可游、可玩。

二、上津古镇——文创手段让古镇焕发新活力

◆品牌背景：

上津古城位于湖北省郧西县城西北70公里的上津镇，素有“秦楚咽喉、天子渡口”之称，历为交通、政治、文化、商贸、军事之要地。是湖北省保存最为完整的县级古城。如何利用现有的人财物让上津古镇焕发新活力，吸引年轻人的注意，成为网红新地标，是目前遇到的挑战。

◆文创改造：

1）古街集市打造

2）上津故事系列壁画

3）古街形象标识标牌

三、双石沟民俗村——打造民俗文化村，美丽乡村展新貌

◆品牌背景：

双石沟民俗村位于郧西南大门观音镇龙桥村双石沟，距离郧西县城3公里远，具有生态旅游的区位优势。这里过去叫做“天岭”，相传是牛郎织女故事里，牛郎放牛的地方。我们可以深挖文化元素，与农旅结合，打造双石沟特色。

◆品牌策略：

郧西是有名的爱情之城，浪漫之地。牛郎和织女的爱情故事发生在这里，也有着与故事里同名的天河。而双石沟距天河流域仅数十米远，是牛郎的故乡。因此我们立足于“爱情”这一核心要素，依托中国传统七夕婚俗礼节，打造集保护、展示、研究、体验于一体的十里红妆文化旅游项目。

◆景观提升：

原来普普通通的老房子披上了新装，土黄色的墙面古色古香。石板砌成的挡墙，翘脚屋瓦，文化墙绘、一栋栋民宿依山就势错落有致地点缀在山间。旧院落被改造成民俗博物馆，民俗广场上的七夕文化婚俗雕塑为这里营造着浓浓的民俗文化氛围。目前已建成婚俗雕像、景观廊、儿童游园、天河民俗馆等项目。

四、湖北淘宝第一村——打造郧西网红村

◆品牌背景：

下营村位于郧西县涧池乡的西北方，属于典型的高山与二高山地区。全村以绿松石加工、销售及电子商务为主导产业，被誉为“湖北省淘宝第一村”。人人知其富，但如何让人知其美，到此处游玩，是急需要攻克的难关。

◆景观改造：

环境的改造要基于人财物实际以点带面，靠创意、靠特色，不靠一味的出蛮力砸重金。用活郧西“七夕文化”的活字招牌，与下营村特色的生态环境、乡村风貌相结合，打造七夕文化长廊、七夕美人园、荷塘月色等景观、建筑。赋予淘宝小镇文化厚度，促进文旅发展。

五、香口蔬果乡——农文旅融合，开启乡村旅游新亮点

◆品牌背景：

香口乡，位于湖北省市郧西县西北部的黄龙山脚下，地大物博、资源丰富。蔬菜是香口乡的支柱产业，经过多年发展，设施蔬菜基地规模已达1200余亩。

◆品牌策划：

1）品牌名称：结合香口乡名称，以及蔬果之乡特色，提出“好香口”品牌。既体现了地域特色，也突出了产品特色，让“好香口”蔬菜成为货真价实的放心菜。

2）品牌口号：“都是我的菜，快到香口来”一语双关的俏皮话，既体现了香口果蔬种类丰富、滋味可口，也是一种流行语，具有号召性，易引起共鸣，极具传播度。

◆产品应用：

紧扣果蔬之乡的理念，特色打造果蔬异形雕塑、特色壁画、海涛农场、草莓采摘园等景点、建筑。

六、郧西羊家村——羊文化创意主题小镇

◆ 品牌背景：

羊家村位于城关镇天河坪，这里不仅景色秀丽，而且因为盛产羊肉而闻名。羊家村的羊可不是普通的羊，而是长着类似马头的强壮品种，叫做马头羊，是国家地理标志产品，肉质鲜美，营养丰富，深受大众喜爱。如今需要将产品与旅游结合、与市场结合，打造“羊文化创意小镇”。

◆ 品牌策略：

依托马头山羊资源，打造马头山羊特色美食、特色产品、特色文化、科研开发、休闲观光于一体的农旅融合项目。打造马头山羊文化展示区、马头山羊美食文化广场街区和羊主题法式田园牧场，将羊文化融入景观、雕塑、建筑里，让羊文化在羊家村随处可见。

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