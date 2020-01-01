聚划算百亿补贴《万物皆可补贴》：Rap还是得听我来唱，有内味儿了

聚划算百亿补贴独家冠名的B站自制说唱节目《说唱新世代》已经开播几周，想必大家已经沉浸在精彩节目中无法自拔了吧。

来这，嘘，我们这还有独家推荐选手，由聚划算百亿补贴花大预算请来的家喻户晓的几大厂牌的神秘参赛选手。

如果你也爱rap爱说唱，就千万别错过！来屏息凝神，先听听“他们”的炸场首秀《万物皆可补贴》。

点击视频，聆听半价货品鬼畜爆燃表演

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独家鬼畜Rap&魔性舞步

开场就是我们的绝对主C——Airpods，抢下属于它的话筒，一开口就是地道老rapper了~

紧随其后的是同样来自苹果厂牌的iphoneSE和新晋网红厂牌老任的Switch，这绝活般的飒爽舞步，无愧于世界厂牌的名号！

还有什么比这冠绝亚洲的舞步。搭配聚划算给的补贴更能吸引人的呢？

这些厂牌们的千万粉丝自然也是被这炸裂表演吸引，狂刷弹幕，在b站不刷弹幕还上什么b站！

最后我们的厂牌巨星们齐聚舞台，一起摆出最炫的ending pose。

看到这样的表演，小粉丝们激动地打call千万别停！

02

万物皆可补贴，你的flow我来代言

看完了这劲爆的开场Show，节目组还为每一位选手拍摄了专门的歌词海报。

每一位都是国内外最知名的厂牌，曾登上各大国际赛事的rapper们，在摄影师的镜头下，唱出了属于他们flow。

你会pick谁呢？

KA苹果厂牌新晋主唱：

Airpods2

现在起check it out

半价也给你极致音效

网红厂牌绝对主C：

Switch游戏机

Homie配上新装备

半价正品不算贵





2020最受欢迎人气选手：

椰子鞋

把时尚作为punchline

花半价拿下潮流比赛





用细腻歌声深入每一位少女内心的rapper：

SK-ll神仙水

比颜值不用love&peace

半价入手就赚足面子





国潮hippop当之无愧奠基人：

龙腾祥瑞大闸蟹

吃蟹不必hold on

半价补贴抢鲜尝

每个女生都爱的新星rapper：

安耐晒防晒霜

这里是AKA防晒小天才

好用还半价当作开场白

国风知名厂牌：

美心港式奶黄月饼

颜值口味惹人爱

只要半价瑞斯拜

说唱潮流小王子：

Champion休闲连帽卫衣

我的生活没有freestyle

只花半价就能随时秀

电音说唱天后：

戴森吹风机

在时尚界做个young OG

半价买到潮人必备吹风机

永不过时的厂牌神话：

iphoneSE

嘿siri快来唱句嘻哈

半价买下不拖拖拉拉

除了上面这几位巨星rapper，还有众多厂牌巨星在聚划算百亿补贴登场，等你来看！

最后偷偷再告诉你们一个消息，《说唱新世代》节目期间聚划算百亿补贴每周一件半价好货，就在聚划算百亿补贴，手淘搜索“补贴三连”，快来一起拿上补贴买买买！