欧派：在婚姻里，也许我们都有过不在场证明

先看片吧，意类 × 欧派第5弹！

一、意类第一次和罗景壬导演的合作，会是什么画风？

这次Brief来自于欧派橱柜部，Brief本身已经自带了一个社会观察：中国家庭离婚率连年增长，个别省份高达63%。针对高离婚现象，欧派橱柜能为家做些什么？

预热海报

关注中国家庭是欧派一直在做的事，去年做了 “共享爸爸” 关注家庭父爱缺失现象，这次又试图触及“高离婚率”现象，在家的一亩三分地里越挖越深。

但离婚的主题，触碰起来却不容易。

一来，离婚是别人的“家务事”，品牌作为“外人”，如何找到一个不被讨厌的立场来介入讨论？

二来，厨房再好，事实上也挽救不了已经破裂的婚姻。“离婚率高”和“厨房”之间如何架起合理的桥梁？

突破这两个问题，创意会自然而来。

我们的答案是：爱情已经消失的婚姻，抱歉，我们无能为力；但更多夫妻问题发生在离婚前，是婚姻生活中时常会被忽略的“爱情不在场”现象。“爱情不在场”导致了爱情变淡、消失。如果是这样的状况，那厨房确有用武之地。

海报

二、独特气质的罗导



这次特别有幸请到我司众多同事的偶像 —— 罗景壬导演操刀拍摄，这也是意类第一次和罗导合作。导演的功力名不虚传，看他拍片受益良多。特别是在剪辑风格的讨论中，能强烈感受到罗导的独特世界观，喜欢他“不迎合观众”的剪辑观点，更准确的说，是基于他信任观众可以进行略带艰涩的讯息阅读，这在广告导演中并不多见。再次感谢罗导用强烈的个人风格给故事赋予了独一无二的气质。



我司创意合伙人Hesky和罗导

很多夫妻以为只要呆在家，就是在陪伴对方，就有爱情在场。但真实的情况却往往是：住在同一屋檐下的两个人，各自说着没有交集的话，看着不同的方向，做着不一样的事，甚至连晚餐，都吃着不一样的外卖食物，我们统称这些为“爱情不在场”的时刻。找到这个切入点，《爱情不在场证明》的故事也就自然浮现。



一起品品爱情现场的“冷空气”

为了让“爱情不在场证明”这个比较沉重的话题看起来不沉闷。

在剧本阶段我们刻意赋予脚本“社会派推理小说”的气质，尽量让观众猜不到故事的走向，带着解迷的心态发现那些平凡生活里的刺。

审讯室



阴暗破旧的阿根廷审讯室



冷漠的日本审讯室

三、拍摄花絮

最后晒出我们的大合照

再次感谢中华好客户欧派，

每次都给予意类极大的创意空间和信任。

凌晨三点的大合影

创意总监：hesky（陆旻昊）

美术：曲艺 罗杰

文案：才哥

客户服务：大强

导演：罗景壬

制作：予舍制作