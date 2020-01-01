西班牙科幻公益广告《我的命都是你给的》

Sonae Sierra 是一家国际房地产公司产公司，于1989年在葡萄牙成立，主要为欧洲，南美，北非和亚洲等不同地区的客户提供服务。

近日，它推出了一支具有公益性质的宣传片，目的在于想让我们对自己做一个反省，看自己是否过度沉迷于手机。

My life is yours

在这个视频中，手机被一只外星蜗牛所替代。片中的男主时时刻刻都在守护着他的宠物蜗牛，无论何时何地一刻也不离开。与朋友的社交，与家人在一起的时间，他都不能放下他的手机，没有了它就如同失去了生命。

最危险的“上瘾”就是没有人意识到这是一种“上瘾”，手机上瘾对青少年造成的影响甚至比毒品还严重。

Advertising Agency: Havas, Madrid, Spain

Creative Director: Alberto Lizaralde

Creative Director: Diana Casadiego

General Creative Director: Jesus Lada

Executive Creative Director: Arturo Benlloch

Executive Creative Director: Nacho Soria

Director: Dani Fortuny

Dop: Román Martínez De Bujo