西班牙科幻公益广告《我的命都是你给的》

Sonae Sierra 是一家国际房地产公司产公司,于1989年在葡萄牙成立,主要为欧洲,南美,北非和亚洲等不同地区的客户提供服务。

近日,它推出了一支具有公益性质的宣传片,目的在于想让我们对自己做一个反省,看自己是否过度沉迷于手机。

My life is yours