时间的诗篇#，梵克雅宝将跃然纸上的妙想变为佳作

奢侈珠宝品牌的产品视频广告总会让人有一种将贵重产品 360 度循环展示的单一画面，如何突显珠宝本身的傲人之处成为了我们在观看广告是想要去感受到的。

梵克雅宝全新Lady Arpels Papillon Automate 腕表通过一段和动画结合的视频将产品的细致工艺彰显得淋漓尽致，就好像官方所说：绽放迷人新颜，静空皎月，微风轻拂，拍翼飞舞的蝴蝶，停伫于花冠之间…一幕如诗如画的田园景致凝注于方寸表盘之上，吟诵一阙曼妙的时间诗篇。

月光皎洁，蝶翼轻颤于池畔

时光，细语轻诉着岁月静好

蝶舞翩翩 缱绻新季

蝶舞曼妙，一幕如诗如画田园景致由此揭开……

静空皎月，银白清辉洒遍池面，

微风轻拂，繁花落英泛起涟漪，

蝴蝶拍翼飞舞，停伫于花冠之间。

若将此番迷人画卷凝注于表盘之上,

又将吟诵出一阙怎样的时间诗篇？

梵克雅宝 Lady Arpels Papillon Automate 腕表 产品视频

绿野仙子 再展巧思

清新初绽的睡莲，

优雅娉婷的仙子，

翩然曼舞的蝴蝶，

灵动轻盈的瓢虫共启一枚时光之钥。

魔幻的仙境瞬息浮现，

于此梦幻之境，即将引领你踏上一段奇思妙想的自然旅程。

Automate Fée Ondine（凌波仙子自动机械人偶）产品视频

梵克雅宝将最初的幻想化作Extraordinary Object 系列首款时计作品，Automate Fée Ondine（凌波仙子自动机械人偶），融汇无数大师级工匠的精湛技艺，以一枚时光之钥，开启一段长达50秒的精彩童话故事。这款精致杰作细致捕捉了大自然稍纵即逝的灵动美态，又带来双重视觉奇观及想象空间，为世家谱写出诗意时间的全新篇章。