腾讯99公益日MV：跨次元IP联萌，一块做好事



没听过和没听够请点击（本片适合在5G冲浪人群的陪同下观看）

一、超强IP阵容跨次元集结，梦幻联动为公益站台

说到公益大家第一反应总是略带煽情的，但是今年的腾讯99公益日，我们却被一个特别的旋律和舞蹈给彻底洗脑了 —— 腾讯99公益日《一块做好事》魔性MV。

毋庸置疑，用欢乐方式传递爱心是这次创意的核心，而众多跨次元“好事官”加入，也让歌曲成功破圈奠定了基础，让我们再来好好认识一下他们吧~

鹅见鹅爱的QQ、花见花开的小红花，雷厉风行的叶修、元气满满的妲己，人美心善的小红娘，萌萌可爱的JOY、出双入对的气泡狗，哔哩哔哩的小电视、小红书星球的薯队长……

当然！还有人间精品大老师、超越自我的杨超越！（两位都是以二次元出境，划重点！）

二、回顾创作之路，一次带着爱的“磨”力之旅

当接到这个brief的时候，看到这个超豪华梦幻阵容也让我们觉得兴奋又刺激。

兼具对公益性、趣味性以及传播度的多方考量，赞意为今年的腾讯99公益日打造了一支符合当代年轻人喜爱的，既鬼畜又不失公益调性的内容，同时具有多维度传播可能的物料，于是一个走心且洗脑的旋律和舞蹈在我们脑海里悄悄孕育……

1、魔性第一弹：

“朴实可爱的”歌词

（第10086次终稿歌词）

在听完上百首近年大红的魔性单曲之后，我们找到一些创作的魔性真谛，原则就是朴实无华，简单上口，同时结合明星和IP的活泼个性，给出了几个做好事的可爱理由。相信好运也会伴随着好事，传递开来，以此来呼吁大家一块来做好事。

2、魔性第二弹：

“瞬间来感的”曲调

（致敬经典“做好事”儿歌 明星合力献唱好上头）

有些句子总是自带语音效果，比如：“我在马路边捡到一分钱”在歌曲的开头改编了这句传唱度很高的童谣。将用户熟知度高的歌曲进行改编，成为一个特别的记忆点。

除了有经典儿歌的一秒上头开篇，整支曲子我们还在融合当下流行的电音元素，将可爱的曲风配上轻松的鼓点。最后，加上嘻哈京嗓大老师与加上萌力女高音超越妹妹，超乎预期的奇妙火花彻底绽放了。（当然也包含了，众多幕后创作人们付出的无数个日日夜夜）

3、魔性第三弹：

“一秒爆一个梗”的剧情

（这下所有ip粉丝都满足了吧）

大众性和传唱度交给了歌曲，那么趣味性的任务就落到了MV剧情上。如何将IP本身的趣味梗与他们自己相关的公益项目对应起来，我们的一个个美梦开始飞出了天际。

在这里，你可以看到“以鹅传鹅”式的爱心传播。

三只狗相亲相爱，微信拍了拍京东为爱出发。

B站是一个学习网站，学习从小电视抓起。

天空飘来两个人，嘿这不是大张伟老师吗？

大张伟老师大跳锤子舞。

京东JOY和微信气泡狗联手cos金凯瑞，摇车三人组。

叶修在键盘上热舞。

妲己从草丛中闪现。

还有小红薯、苏苏可爱齐舞。

还能找到这些年你充值的Q钻。

高能预警！前方IP们负责的公益项目袭来！

4、魔性第四弹：

“忍不住要跟跳”的舞步

（听说已编为赞意内部早操）

经过对海草舞、拍灰舞、蹦迪舞、骑马舞等近年传播率高的舞蹈进入了一番深扒，我们发现，我们本着易模仿、节奏强、好卡点的三大“低幼”原则，加强了对副歌“快快，一块一块”的记忆度，内部原创设计了“比一”和“招手”两个关键性动作，并特邀不齐舞团来进行舞蹈延展创作。



不齐舞团版本



赞意版本



有被我们的魔力感染吗？好消息！腾讯微视已开启全面挑战！一起做好事一块跳起来吧！

三、写在结尾的话

无论是走心的，还是有趣的，无论感到开心的，还是身处“困境”的，希望我们都能是“一块的”，99公益日，希望我们每个人都能献出自己的“一块爱心”，让我们自己和这个社会变得更加温暖人心。

期待我们下次的展示吧。Goodidea，we’ll show you next time.