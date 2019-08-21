易车洗脑广告：对不起，易车霸屏了一天！

首发：叶茂中策划

全国！全天！包屏！ 对不起！易车霸屏了！

10月14日，全天20小时、全国54个城市、逾30万块屏幕、单块屏幕一天滚动播放5000次左右、全天候循环播放，且仅播放易车这一支广告片……

时间的集中，空间的集中，冲突式传播再一次制造了冲突，仅仅一天时间，易车的广告引起了全国朋友的关注。

有网友就开始说了：叶茂中又出洗脑广告了；还有人说，叶茂中还是老一套的重复杀手锏。

易车为什么敢于霸屏？

关键还是在于我们发现了消费者买车的核心冲突。

首先，我们先来一起再看看这支广告片：

冲突式旁白： 买车，你怕价格吃亏吗？

怕啊！

赶紧上易车新车价格全知道，买车不吃亏

价格？易车全知道优惠？易车全知道

口碑？易车全知道

上易车

价格全知道，买车不吃亏易车易呀

消费者在买车时会关注哪些因素？

可能是口碑可能是价格可能是配置……… 在叶茂中冲突战略看来，消费者所有的关注点，归根结底就三个字：怕吃亏。

叶茂中冲突战略洞察了“消费者要买车，怕了解的信息量不全而吃亏”的巨大冲突，通过“买车你怕价格吃亏吗？“，放大了消费者买车怕吃亏的冲突，进而为易车制定“价格全知道，买车不吃亏”的战略诉求。

洞察消费者冲突之后，如何解决冲突？

三连问冲突式旁白：价格？易车全知道优惠？易车全知道口碑？易车全知道。

通过沈腾一人分饰两角的问答式创意，进一步告知消费者易车能提供及时有效的报价，优惠信息，口碑信息，选车参数等等信息，更深化加强了消费者对“易车全知道”的记忆。

同时，在解决消费者冲突的方法上，叶茂中冲突战略一如既往的采取“重复”的策略，重复了三次“易车全知道”这一解决消费者信息量不足的冲突。

重复的目的是扩大冲突，解决冲突。

叶茂中在给沈腾说戏

冲突式霸屏传播：全国！全天！包屏！

易车在分众楼宇投放的霸屏广告

叶茂中冲突战略利用了“冲突式传播”——全国！全天！包屏！创造了分众楼宇电视首例冲突霸屏案例！也创造了分众广告的一个新记录！快速引起全国消费者的关注，提升了易车的品牌认知度，全面推动了易车品牌差异化优势的形成。

发现冲突，解决冲突，冲突式传播，最终起到了超级叠加的传播效应。

对不起了！今天易车霸屏了！