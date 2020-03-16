滴滴代驾《10W+个为什么》系列微电影，品牌IP的成长之旅

“为什么蚂蚁总爱搬家？”

“为什么鸽子总能找到回家的方向？”

这样的问题并不是出现在《动物世界》里，而是出现在滴滴代驾「10W+个为什么」第一季《都市动物的奇幻旅行》。

滴滴代驾作为一个服务型品牌，受众以25~35岁的新中产为主，如何与他们沟通，实现品牌安全、安心的认知，是滴滴代驾一直努力的方向。2019年，滴滴代驾花了近1年的时间打造都市系列微电影「10W+个为什么」，用一则则都市动物寓言诠释都市人的切身痛点，与受众进行一次长线的深度情感沟通。

1《为什么蚂蚁总爱搬家》

都市打拼的年轻人是留在大城市，还是回老家的社会抉择。

2《为什么鸽子总能找到回家的方向》

因为工作忙总放父母鸽子的中年人，不要等到中秋才想到相聚，最好的团聚是想聚就聚。

3《为什么鹰在老了以后还能飞更高》

人到中年是否应该跳出舒适圈？

4《为什么知了长大要脱壳》

三十而立的90后面对结婚和事业，会有哪些困惑和难处？

一、都市动物寓言，情感营销也能另辟蹊径

穿梭在都市森林的现代人，就像在森林生存的动物，拥有压力、焦虑、不安等诸多情绪。滴滴代驾瞄准受众的痛点，用比喻性的故事讲出都市人的生存道理。大城市不断搬家的蚁族，跳出舒适圈的的老鹰，总要回家的鸽子，长大后脱壳的知了……每一支短片都描摹了一类都市人的生活状态，当四支短片成为一个系列，则展现了都市丛林生活的全貌。都市动物的精准描述，让用户从另一个角度看到自己的生活状态，寓言式的都市哲理为10万种生活提供了解题思路，直击受众的内心世界。

二、讲好用户故事，品牌IP才能越走越远

让滴滴代驾「10W+个为什么」第一季系列视频得到广泛关注的，除了新颖的形式，更重要的是它精准的人群洞察。“留在大城市还是回老家的抉择”、“跳出舒适圈的中年命题”、“别让亲情等待的永恒话题”、“第一批90后迎来30岁”，每一个故事都围绕一个备受关注的社会话题。就像成长绕不开的烦恼，都市生活也有绕不开的“10W+个为什么”。滴滴代驾借故事中司机的形象传达品牌方有温度的人文情怀。代驾司机身份的人生阅历，加上娓娓道来的叙述，让观者有了共通的情感力。用心的沟通，让品牌和受众之间有了情感传递，这种双向的互动交流，让IP越走越远。

三、优质的IP资产，为品牌未来蓄力

这一场“都市动物的奇幻旅程”，还远未结束。关于生活，还有很多问题等待着我们去探索。在第一季中，滴滴代驾将对用户的关怀写入品牌DNA。未来，滴滴代驾也会继续用不一样的情感沟通，传递品牌的温度。

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