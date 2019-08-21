华为Mate30发布，这就很Mate！

最近华为Mate30系列上市前搞了波【这不可能，但很Mate】视频又又又又又刷屏了。

先一睹为快。

这五支片成功又让华为这家科技公司再次被冠上了“华为影业”的称号。

作为华为手机的代理商，此系列的五支视频正是由HAVAS北京团队与华为公司携手打造。

客户的需求是分别针对Mate30系列的“侧边操控“”超高速摄影“”无线超级快充“”AI隔空操控“和”超高清夜拍“五个功能点进行传播，不能露出产品或者进行功能演示的。在产品发布会前进行视频露出，要引起消费者的注意和讨论，制造热度。

Idea的产出并不容易，尤其是华为以往作品效果不俗，如何能让这次的idea脱颖而出是最大的问题。在拿到Brief的三个月内，HAVAS北京创意团队的idea贴满了会议室的一整面墙。在层层选拔中最终才定下来这五支。

他们的共同点就在于idea简单直接，富有形式感；用生活中常见的事物比喻手机功能，打破消费者的认知尝试，带给其颠覆性的观感。

正恰到好处的呼应Mate30系列产品Slogan——重构想象。

最终产出的片子不负众望，剪辑流利顺畅，没有一个多余的镜头。

文案并不高深莫测，只是对画面中每个人物的心理阐述。

短短十几秒，将产品功能比喻得明明白白，成功引起热度。

大概这就是越简单，越Viral。这不可能，但很Mate！

未来，HAVAS将继续与华为同行，携手创造更多惊喜。