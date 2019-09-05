今年最萌圣诞广告，还是奥地利 Erste Group 银行的…

还记得去年圣诞融化了所有人的小刺猬么。今年，延续暖心动画风，奥地利Erste Group Bank推出《Hanna Bumblebee》（大黄蜂汉娜）。

故事重新构建了一个大黄蜂的世界，在那里，他们被认定不会飞翔，尽管拥有翅膀，却没有鸟儿一般轻盈的身体，所有也无法追寻蓝天。

但是，Hanna和Max偏偏不信，他们尝试了许多方法想要飞起来，都以失败告终，Hanna的防风镜也在一次意外中摔坏， 原先斗志满满的她开始怀疑自己最初的梦想。

圣诞来临，Max送给Hanna新的防风镜，再一次表达自己对于Hanna和对于飞行梦想的爱与执着。受到鼓励之后，Hanna情不自禁吻了一下Max的侧脸，而后奇迹降临，小小的翅膀呼扇呼扇，带动圆滚滚的身体慢慢地远离地面，Max和Hanna真的飞起来了。

故事结尾，短片再一次以“believe in love believe in Christmas believe in yourself”的文案划上句点。

渴望拥抱的小刺猬，想要飞翔的小蜜蜂，两支短片同时表达了对不可能的突破与创新，更重要的是传递了这些突破全部源于“爱的力量”。在一众圣诞暖心广告中，这支也算是别有亮点。

2018 Erste Group Bank 圣诞广告