今年最萌圣诞广告，还是奥地利 Erste Group 银行的…

还记得去年圣诞融化了所有人的小刺猬么。今年,延续暖心动画风,奥地利Erste Group Bank推出《Hanna Bumblebee》(大黄蜂汉娜)。

故事重新构建了一个大黄蜂的世界,在那里,他们被认定不会飞翔,尽管拥有翅膀,却没有鸟儿一般轻盈的身体,所有也无法追寻蓝天。

但是,Hanna和Max偏偏不信,他们尝试了许多方法想要飞起来,都以失败告终,Hanna的防风镜也在一次意外中摔坏, 原先斗志满满的她开始怀疑自己最初的梦想。

圣诞来临,Max送给Hanna新的防风镜,再一次表达自己对于Hanna和对于飞行梦想的爱与执着。受到鼓励之后,Hanna情不自禁吻了一下Max的侧脸,而后奇迹降临,小小的翅膀呼扇呼扇,带动圆滚滚的身体慢慢地远离地面,Max和Hanna真的飞起来了。

故事结尾,短片再一次以“believe in love believe in Christmas believe in yourself”的文案划上句点。

渴望拥抱的小刺猬,想要飞翔的小蜜蜂,两支短片同时表达了对不可能的突破与创新,更重要的是传递了这些突破全部源于“爱的力量”。在一众圣诞暖心广告中,这支也算是别有亮点。

2018 Erste Group Bank 圣诞广告