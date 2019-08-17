金龙鱼×京东超级品牌日 玩转潮酷“食髦”营销

随着新型消费群体的崛起，传统的营销模式早已无法打动消费者日渐挑剔的胃口，也无法在这个信息爆炸的时代脱颖而出。在此背景下，国民粮油品牌金龙鱼不仅仅满足于“品质好”“知名度高”等品牌印象，撕下“传统”的标签，携手京东开启“超级品牌日”，主动融入年轻群体，以“食髦青年”为主题玩起潮流营销，通过“鲜”、“轻”、“颜”、“极”四个方向，结合与之对应的金龙鱼产品以及生活态度，定义“食髦”新主张。





多平台联动，超级品牌日“食髦”来袭

本次金龙鱼京东超级品牌日，金龙鱼携手李宁、伊利、洋河、雅培、斑布等知名品牌，站内站外联合宣传，一起玩转“食髦营销”，拉开这场消费大战的序幕。

“食髦”青年态度视频，对话当代年轻人

随后金龙鱼传播食髦青年态度视频，以“鲜”、“轻”、“颜”、“极”四种关于吃的态度，与年轻人展开了一场与众不同的对话，为金龙鱼京东超级品牌日促销做好铺垫，并拉近品牌与年轻消费者间的距离。





创意互动H5齐发力，刺激消费

除此之外，金龙鱼还上线#测测你的食髦潜力#测试H5。延续“食髦青年”传播主题，通过与美食相关的趣味答题测试，并在选项中巧妙融入金龙鱼产品优点，持续强化消费者对金龙鱼产品的认知。同时生成“鲜”、“轻”、“颜”、“极”4张不同的“食髦青年”人设海报，吸引更多用户参与，结合丰富奖品，刺激消费并导流京东电商平台。





下厨房深度内容沉淀，玩转圈层营销

金龙鱼与下厨房开展深度合作，开启一场#Show出你的食髦菜品#征集活动，实现品牌内容沉淀，吸引了大量用户关注，提高品牌曝光量。

金龙鱼限定食髦青年粮油礼盒

本次活动，金龙鱼推出限定食髦青年粮油礼盒，礼盒中包含4款精美的金龙鱼产品，以抽奖的形式在京东送出，提升消费者的购买欲望并吸引消费者参与金龙鱼京东超级品牌日促销活动。

食髦青年潮玩店，炫酷登陆京东总部

此次金龙鱼京东超级品牌日“食髦青年潮玩店”可谓是炫酷到底，集结了众多潮流元素，打造一场美食与潮流华丽结合的潮玩食髦Party。

百余平米的快闪店共设有7个区域，除舞台区，每个区域都有金龙鱼的产品展示以及生动形象的产品介绍，其中“颜”、“鲜”、“极”、“轻”4个区域设有十分有趣的互动游戏，将产品特点与游戏相结合，其创意的表达形式也突破了传统的宣传模式，零距离的互动以及沉浸式场景打破传统营销的边界，极大提高品牌声量。

韩宇现身京东总部，引爆金龙鱼超级品牌日

活动当天，人气火爆的街舞明星韩宇空降京东北京总部，为金龙鱼京东超级品牌日活动造势，吸引了现场大量观众，引发用户自主传播，为金龙鱼京东超级品牌日带来又一轮的曝光。

此次金龙鱼京东超级品牌日活动，京东优质的平台资源与金龙鱼自身优秀的品质与品牌力相结合，两大品牌互相赋能，相互助力，打出一场完美的营销战役，为消费者开启“食髦”生活。