OPPO新系统上线H5：秘密都在手机里

手机，早已成为我们在生活中无法离开的单品，很多人会很喜欢根据自己的使用习惯，对手机进行个性化的“小装修”。比如壁纸用哪个、app要怎样排列、哪个手机主题色最炫酷……和歌单一样，手机的排布也能体现每个人的性格和秘密。

9月，OPPO对外发布了新系统ColorOS11，以「成为未被定义的那一个」为核心理念，支持更多元的个性化设置。为了更好地向用户传达ColorOS11的价值点，我们设计开发了一款互动测试类H5「秘密都在手机里」，在游戏中“夹带私货”，让用户对新系统有一个更好的感知。

有没有发现，KV里面的“秘”字，是“我”+“秘”的组合～

年轻一代总是热衷于各类测试，喜欢通过测试结果不断地认识自己，在社交媒体树立想要的人设 。这次，我们从“个性化”、“测试爱好者”、“窥探欲”、“好友互动”四个关键点切入，主打“窥探TA人手机”+“隐藏习惯测试”的双重玩法。

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（个人习惯测试版本）

用户通过回答关于操作习惯的测试问题，可得到一张带有满满“个人色彩”测试结果海报，给自己树立“人设”。

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（窥探TA人手机版本）

用户还可以将海报分享到社交平台，吸引好友来“窥探”自己的手机，让好友通过设置自己的手机，来猜测自己的习惯，最终得出默契度结果，出现在好友墙上。好友也可以设置自己的界面，进行分享裂变。

多图预警