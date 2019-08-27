COLMO空调：用我的感官，为你定制非凡气候

具备微气候智能调节能力的 COLMO 空调，前不久在柏林全球首发，我们为其打造了这支“有温度”的「COLMO产品概念片」。COLMO寓意攀登，是一家定位高端的AI家电品牌。如同这款空调凝结了全球5大宜居之都的灵气，INFINI 在这支视频中也倾注了十足的匠心，最终达成了在海外发布会上惊艳亮相。

抢先送上完整视频

自人工智能诞生伊始并持续不断向世人展示其无尽的可能性，深度学习、机器的自我意识等等概念就一直让人痴迷。

这一次，我们讲述了一个关于人工智能的故事，赋予机械以人性。

这个故事，关于一场旅行，一次革命。一场从诞生之初到感知世界的旅行，一次从冰冷机械到人工智能的革命。

一、故事构建

1.1 故事主角

COLMO 空调，因人工智能而生，它将空调重新赋能，让非凡科技缔造生活体验。

我们根据 COLMO 空调所搭载的人工智能技术，将它在故事中以机器人的形象示人，让科技具有人性。

角色设计

1.2 故事经过

COLMO 除了搭载人工智能外，另一个功能是以自然为灵感的「微气候」，通过作用于温度、湿度、风度、洁净度和新鲜度这五维，让家拥有自然般的气候环境。

因此，我们找出全球 5 处最舒适的气候环境，分别对应这 5 个纬度，让 COLMO 感受并记录下真实的自然。当他触碰阳光、感受温度、呼吸新鲜的时候，观众也从他的这次旅程中，体会到 COLMO 空调能给人带来的极致生活体验。

勃朗峰——新鲜度

出生于海拔 4810 米的勃朗峰，感受这上天馈赠的新鲜。

森林呼吸——湿度

静谧的原始森林，雨后的露珠混着泥土的味道，感受自然湿度。

湖畔清澈——洁净度

湖面，是天空的颜色叠加上马赛克玻璃，清澈透明。

夏威夷——风度

海浪送来温润的热带季风，每次深呼吸仿佛都挟裹着热带水果的香甜。

维也纳——温度

在光影重叠的走廊内，第一次触摸到阳光的温度。

墨尔本——馈赠

在墨尔本的王子桥上，他遇见了人类，同样也把这份大自然的极致感受，馈赠给我们。





二、 故事之外

为了追求极致的自然之美，我们以纯 3D 的手法制作这支广告片，从最初的文字脚本，到最后的成片，历经坎坷，也收获满满。





删减镜头









制作过程



拍摄花絮



现场进行绿幕拍摄

两位主创在现场讨论后期镜头该如何运动





摄影师为了拍到COLMO的俯瞰视角爬上了十米脚手架

雪山上每一朵随风而动雪花，森林间每一片被雨水打湿的叶片，湖面上的每一缕泛着阳光的波纹，透过石柱洒进的每一束日光，每处细节，都是幕后制作者们用时间打磨而成。如同 COLMO 一样历尽千山万水，只为让你感受到极致体验，这一切都是值得的。