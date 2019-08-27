COLMO空调：用我的感官，为你定制非凡气候

分类栏目：用户体验 - 用户研究

版权信息：转载作品，来源于 数英 ，如需商业用途或转载请与原作者联系。

42

发布于 暂无评论

COLMO空调：用我的感官，为你定制非凡气候

具备微气候智能调节能力的 COLMO 空调，前不久在柏林全球首发，我们为其打造了这支“有温度”的「COLMO产品概念片」。COLMO寓意攀登，是一家定位高端的AI家电品牌。如同这款空调凝结了全球5大宜居之都的灵气，INFINI 在这支视频中也倾注了十足的匠心，最终达成了在海外发布会上惊艳亮相。

抢先送上完整视频 

自人工智能诞生伊始并持续不断向世人展示其无尽的可能性，深度学习、机器的自我意识等等概念就一直让人痴迷。

这一次，我们讲述了一个关于人工智能的故事，赋予机械以人性。

这个故事，关于一场旅行，一次革命。一场从诞生之初到感知世界的旅行，一次从冰冷机械到人工智能的革命。

一、故事构建

1.1 故事主角

COLMO 空调，因人工智能而生，它将空调重新赋能，让非凡科技缔造生活体验。

我们根据 COLMO 空调所搭载的人工智能技术，将它在故事中以机器人的形象示人，让科技具有人性。

角色设计

COLMO空调：用我的感官，为你定制非凡气候

1.2 故事经过

COLMO 除了搭载人工智能外，另一个功能是以自然为灵感的「微气候」，通过作用于温度、湿度、风度、洁净度和新鲜度这五维，让家拥有自然般的气候环境。

因此，我们找出全球 最舒适的气候环境，分别对应这 纬度，让 COLMO 感受并记录下真实的自然。当他触碰阳光、感受温度、呼吸新鲜的时候，观众也从他的这次旅程中，体会到 COLMO 空调能给人带来的极致生活体验。

勃朗峰——新鲜度

出生于海拔 4810 米的勃朗峰，感受这上天馈赠的新鲜。

COLMO空调：用我的感官，为你定制非凡气候

森林呼吸——湿度

静谧的原始森林，雨后的露珠混着泥土的味道，感受自然湿度。

COLMO空调：用我的感官，为你定制非凡气候

湖畔清澈——洁净度

湖面，是天空的颜色叠加上马赛克玻璃，清澈透明。

COLMO空调：用我的感官，为你定制非凡气候

夏威夷——风度

海浪送来温润的热带季风，每次深呼吸仿佛都挟裹着热带水果的香甜。

 维也纳——温度

在光影重叠的走廊内，第一次触摸到阳光的温度。 

COLMO空调：用我的感官，为你定制非凡气候

墨尔本——馈赠

在墨尔本的王子桥上，他遇见了人类，同样也把这份大自然的极致感受，馈赠给我们。


 二、故事之外

为了追求极致的自然之美，我们以纯 3D 的手法制作这支广告片，从最初的文字脚本，到最后的成片，历经坎坷，也收获满满。


删减镜头




制作过程

拍摄花絮

现场进行绿幕拍摄

两位主创在现场讨论后期镜头该如何运动


摄影师为了拍到COLMO的俯瞰视角爬上了十米脚手架

雪山上每一朵随风而动雪花，森林间每一片被雨水打湿的叶片，湖面上的每一缕泛着阳光的波纹，透过石柱洒进的每一束日光，每处细节，都是幕后制作者们用时间打磨而成。如同 COLMO 一样历尽千山万水，只为让你感受到极致体验，这一切都是值得的。

相关推荐