长沙银行：要搞就要大搞！所以我们拍了个春晚

这是优力互动为长沙银行拍的第 13 支片；

这是一支近 9 分钟的微电影，抖音上的《潇湘晨报》不得不切了三段来发，但每条流量都爆了；

这是一支品牌躲得非常非常靠后的片子，但看完的人都说“长沙银行太懂湖南了。”拍摄完后，当地的村民不想让拆置景，因为“我也想申请当农金站站长。”

话不多说，看片仪式来一套。

海 报

角色海报





预告片

正片

网友热评

幕后 Q&A

Q：什么样的思考路径，让我们最后为长沙拍了这样一支微电影？

A：那我们先从 brief 说起。客户说了，就是要拍一支微电影，能看下去，适度结合长沙银行特色。一般来说，brief 越轻描淡写，创意产出就越难。这次也不例外。我们做了很多功课，方方面面地拆解品牌优势，找切入点，讲故事。碰了几轮下来，创意都不错，但总觉得缺点啥。时间就就流到了 10 月……

直到有一天，团队里有人听到了一个湖南真实故事——一位从城市返乡投入农庄建设的阿姨在闲暇时间凭一己之力为全村人办了一台春晚！我们一起看了当时的现场照片，就被那种单纯的热情打动了。这很湖南啊！于是立马跟客户聊了聊，客户一瞬间也觉得有戏，因为这件事和长沙银行的结合点非常顺理成章。

长沙银行一直响应国家普惠金融的号召，在金融下乡领域做得非常出色，用“农金站”这个特色产品（简单可理解为培养村中的KOC），做银行与村民的中转站。这种灵活的方式，很好地解决了现地融入问题，也给村民们带来了很大的金融实惠。行内领导从董事长做起，都会经常下乡去和农金站，一起给村民办活动，彼此的信任感越来越加深。下图就是长行下乡活动之一。

优力的很大一个优势就是灵活，上边的路径其实并无常规规律可循，靠的是好嗅觉以及迅速捋思路的应激力。当然，没有前期的功课，也做不到厚积薄发。

好，对上焦了！我们要搞一台村中春晚！简称村晚。重点故事落在“如何办成村晚”上，这样一则反常规更有趣，二则品牌的结合会更自然。

所有的故事和坑，就此展开。

Q：看出来这个“坑”了。去人生地不熟的地方搞个村晚，不说别的了，群演起码得调动上百人吧。最后这坑怎么填的？

A：是的，再加上后来剧本里出现了一个我们和客户都爱到不行的片段——摩托车大军返乡。这个坑就逐步变成了东非大裂谷。不想因为难度放弃效果，那就迎难而上吧。优力上下有一个共同的观念，也是我们的 RGM 产品体系的观念基础，即“真正强大的生命力是用伙伴关系而非买卖关系带来的”。基于此，我们反复调研，找到了最适当最靠谱的当地制作团队。他们在这个项目中展现出的超强力量，直到现在还让人震撼。这场拍摄调动超三百人，没有产生任何矛盾；从专业演员到群演，每一个都乐在其中，贡献了最提气的表演；我们的双导演组合，拆解了昆汀电影的手法，细节，用很风格化的手法让这 9 分钟毫无沉闷之感。

Q：印象最深刻的是哪场戏？

A：是摩托车那场戏，完全是在雨中抢出来的，村民们特别配合，40 多辆摩托车来来回回拍了近 3 个小时，雨越下越大，可大家拍得越来越起劲，还拉着自己家的媳妇孩子争相一起，实实在在演出了摩托车大队回乡的大场面。虽然呈现出来只是短短 10 多秒，但却是上百位群演及工作人员冷雨夜奋战五小时的结果。航拍师黄罡为了展现大场面，动用了两架无人机雨夜盲飞，不惜牺牲了一架无人机，也要拍出心目中想要的场景画面。这幕场景，也确实成为全片中一下子击中泪腺的画面，那个热气腾腾奔涌而来的感觉。

Q：最后来个大感谢吧！

A：谢谢，超超超 Nice 客户的信任支持和雪中送炭，团队的专业和敬业，合作伙伴的强大能量，岳阳市张谷英村的热心村民和美丽风景，村中无数好吃的食物的冬日慰藉。谢谢一切，成全了这个本来觉得难以完成的工作。

如需了解更多幕后故事，多来优力聊聊吧！