风口之下，OTT大屏营销如何引领变革，让用户回归大屏？

与风光无限的短视频行业相比，OTT行业虽然在2019年持续爆发，但其所承载的价值始终被低估。不过也正是由于2019年的集中爆发，未来OTT将不再只处于行业边缘，而将逐渐走上舞台中心，成为“超级流量平台”。

据奥维互娱数据显示，截止2019年底，智能电视已渗透59%的中国家庭，可触达用户达6.3亿，其中OTT终端激活总规模达到2.6亿台，OTT行业通过庞大的存量和高速增长的用户池正在引发客厅里的营销革命。OTT营销价值的增长并非由于广告市场整体扩张带来，而是被其行业自身价值魅力所吸引。

OTT行业的迅猛发展带来最显著的变化是在其打造的“智慧客厅”下，人们纷纷重回客厅，愿意在电视上花费更多的时间，同时电视机前的用户不再是老人、孩子与妇女，越来越多的年轻人和中高收入群体正在成为受众主体，这也促使OTT广告营销的逆市上扬。2019年第三季度，OTT平台流量成功反超PC端，全年流量与PC端持平，成为互联网广告的第二大入口，也确立了OTT大屏在营销市场上的重要地位。

纵观2019年，“智慧客厅”下的OTT平台创造了用户运营与营销价值塑造的全新玩法，OTT营销价值正在被重新演绎，而这场客厅革命的爆发，或许可以从2019年夏天的一场跨界活动去一探究竟。

颠覆传统流量思维，科技与自然科学玩出跨界新高度

如今，在互联网的高度渗透下，获取流量早已不靠“吸引眼球”，而是用品质吸引人心。在内容为王的时代，跨界活动已经成为众多品牌直击用户心灵的“快车道”。为了给家庭智能电视赋予有温度、有力量的内涵，同时以系统、优质的服务回馈用户，虹领金期望通过此次携手中国国家地理开展趣味和科教兼具的跨界活动，突破原有传播领域局限，打入不同圈层的消费者当中，并积极履行行业使命，推动OTT行业的健康发展。

中国国家地理，一个关注未知世界的新发现和新进展，追逐已知现象的再探索和再认识，讲述社会热点、难点、疑点话题，用精准、精彩、精炼的图文语言为大众提供科学话题和谈资的国内权威自然科学媒体平台。

虹领金，搭载于长虹智能电视产品上的智能系统，以桌面系统和在线服务为核心，以用户系统和数据平台为基础，以用户需求的精准解读为支撑的基于智能电视增值业务运营的支撑系统，它的存在是为持续提升智能电视的用户体验，为长虹电视用户提供极致体验。

一个是权威、独家、内容为王的世界科学探索平台，一个是新锐、活力、资源丰富的家庭大屏生态平台。这样毫不相关的两者却用一次具有话题性和科教意义的跨界合作，从2019年夏季开始引爆了整个互联网。

2019年6月，虹领金与中国国家地理联合官宣，启动主题为“一起抱抱海洋”的活动，2020年1月，双方趁热打铁再度携手，开启“大美中国虹”系列主题活动。这是中国国家地理首次跨界OTT行业，开展首个大屏生态&自然科学类文创跨界合作，双方的合作也填补了科学空白，为家庭用户提供了科学钥匙，开启一扇未来之门。

在这场“跨界联姻”中，中国国家地理与虹领金采用颠覆式的创新思维，打造了连接品牌与用户的营销核心，为用户带来能够一览美景、充分参与以及具有科教意义的系列活动，成为跨界营销的一大典范。

跨界创新引领无限想象，发挥更大社会价值

2019年6月20日，虹领金与中国国家地理整合双方优势资源，发挥各自专业平台特长，以“一起抱抱海洋”为主题，邀请用户“去看新奇世界”，通过图片、视频等形式向大屏用户以超高清的方式提供丰富内容，还策划了好玩有趣的互动活动、以及绘画、摄影等赛事，并准备了丰富奖品和虹领金金币，从而让用户参与其中，提高环保意识，关爱海洋，用实际行动回馈我们自己和下一代。

据悉， “一起抱抱海洋”活动官宣当日，就登上了微博热门话题榜TOP5，获得近千万级声量，后续 “海洋探秘”、“海洋环卫”、“海洋卫士”等活动更是累计达到4.2亿曝光，收到超过712万关注和热议。

不仅如此，此次“一起抱抱海洋”活动有超过30万人次参与海洋护卫队并成为海洋保护者，通过自己的海洋绘画、摄影拍图获得海洋守卫者称号的人数超过12万。

“一起抱抱海洋”主题壁纸

作为首个大屏生态&自然科学类文创的IP跨界合作，虹领金与中国国家地理这两个不同领域的大拿，与众多家庭用户一起，探索了神秘未知的海洋秘境，用OTT大屏系统碰撞出大屏领域最具科教意义的海洋科学探索火花，开展了一场别有风味的海洋保护意识课堂。

双方的首次合作不仅进一步挖掘了OTT大屏的社会价值，更激发了OTT大屏在科普教育方面的正能量，为OTT行业的健康发展提供了更好的借鉴意义。

深耕跨界IP内容运营道路 引领OTT生态价值创新

红色，是中国人的底色。中国人情有独钟的红色文化，连大地景观也不曾缺席。2020年1月3日，虹领金与中国国家地理宣布展开第二波跨界合作，即“大美中国虹”系列活动，打响了鼠年OTT大屏营销第一弹。与“一起抱抱海洋”探索海洋奥秘不同，这一次，中国国家地理以中国独有的红色美景为出发点，虹领金用更高清、更具有视觉享受的方式与用户一起探寻“大美中国虹”，并通过红色为主题策划丰富的互动内容，让用户能够在OTT大屏的互动场景下收获更有深度的优质内容信息，满足用户对大屏内容的多样化及品质需求。

官宣当日，虹领金与中国国家地理就发布了中国红色美景短视频，引领人们领略了祖国的锦绣山河，并通过故宫的红墙、辽宁红海滩、广东丹霞地貌等景观让人们感受到红色所带来的生命力量。随后，双方在接下来的一个月内陆续公布“寻找最美中国虹”、“知识中国虹”、“吸新年虹气”、“鼠你最红”猜盲盒等系列活动，从各个层面挖掘不一样的“大美中国虹”的同时，也带来一场知识和美景的饕餮盛宴。

虹领金&中国国家地理联合发布的“大美中国虹”主题视频

据悉，“大美中国虹”活动期间在社交媒体累计收获4.7亿声量，收到超过1200万热议与反馈，使3000万终端用户通过专题感受到了这股红色浪潮。

虹领金与中国国家地理的二度携手不仅延续了之前盛况空前的景象，更让火爆程度更上一层楼。作为首个OTT大屏生态&自然科学类文创IP跨界合作的又一延续，双方这次更进一步打破了行业边际，探索出跨界合作的更大可能，也成为OTT行业发展树立良好典范。

OTT大屏带来的“智慧客厅”正在推动客厅经济复苏，而拥有优质用户的OTT平台也正进一步满足用户需求，不断提升OTT营销的吸引力，带来长期可持续的商业价值，不断提升自身品牌潜力。

在OTT行业已经驶入“快车道”的现在，电视已经不是完全意义上的传统媒体，围绕家庭智能大屏形成的经济生态圈也成为行业竞争热点。全新的大屏产业链和生态圈已经形成，电视终端所能承载的内容和交互形式，已经远远超出了以往的预期，促使大批受众尤其是年轻观众重新回归电视屏幕之前。

智能大屏营销的未来，在于坚持不断地将家庭营销的概念逐步落地，只有通过过硬的产品质量、智能技术以及丰富的娱乐资源争取用户建立壁垒，才能进入长期服务用户的良性周期。我们有理由相信，以虹领金为首的新锐OTT平台，将颠覆传统大屏内容营销，成为OTT行业增长的新趋势和明日之星。