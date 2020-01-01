「不可复制的杭州」摄影短歌展：在Open MUJI，以片段的…

历时一个月的征稿和筛选，图虫Open See • Open MUJI 不可复制的杭州——夏日摄影短歌展正式在杭州工联CC无印良品MUJI世界旗舰店呈现。这次征集共收到了两万余件来稿，我们选出了来自119位创作者的摄影、短歌作品，以及二十余本摄影/诗歌出版物，将于8.12～8.25在展览现场展出。

我们以多种形式呈现了创作者印象里不可复制的杭州记忆。影像和文字的相互阐释，记忆的交融和巧合，我们让素未谋面的创作者，在这里以片段的方式相遇。

夢廠DREAMER FTY还为此次展览特别设计了明信片：以摄影作品为背景，于硫酸纸印上短歌作品。当硫酸纸附在明信片表面上时，文字将与影像巧妙融合，跃于画面特别位置上的文字，成为了延伸影像的一种巧妙形式。同时，来观展的朋友可以挑选一张喜欢的明信片带走，作为我们留给你的一份杭州记忆。

展厅中央设置有摄影书展区，展出了图虫摄影书房、假杂志、MUJI BOOKS联合挑选呈现的摄影书及部分诗歌书籍，以出版物的形式对展览的主题作出补充与回应。

此次展览的特别环节来自居住在杭州的艺术家胡沁迪、魏臻。

胡沁迪的作品《西湖的水》，以30张宝丽来记录了整整一个月内西湖日落时分的景象。

胡沁迪与魏臻合作的ta-ta项目，则是在城市中的野外寻找因各种原因被砍伐的树木，记录定位，并将树桩横截面、树皮等通过拓片等形式装订成艺术书呈现，是自然环境与社会发展相互作用的轨迹图册。

因展览空间有限，一些作品未能以印刷形式入展，它们将会以投影的形式在展区呈现。

展览现场



部分入选作品



入选展览的创作者们

摄影书展入展作者



