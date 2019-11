苹果的圣诞短片，很普通，很真实，很感动

每年圣诞节的广告都会给人们营造出完美的假期氛围,不过今年苹果的圣诞节广告「The Surprise 」有点不一样:

疲惫又无趣的旅途,吵闹不休的孩子们,全家都沉浸在祖母去世的悲伤中……这似乎并不是广告中应该出现的完美的理想圣诞假期,它平淡无奇,甚至有些无聊乏味,可是却非常真实。

结尾的转折给观众的心脏致命一击,原来iPad并不是孩子们用来乖乖安静的借口,为了让祖父不再难过,她们特意找来祖母生前的录像和照片做成了幻灯片,还细心的把全家人都放进去,包括狗狗也被p进合照里,“Nana might not be here,but we are all still Together–就算奶奶不在了,可是我们仍旧在一起”作为结尾,让原本平淡琐碎的短片顿时充满感动。

广告没有直接强调产品,但是细节却不动声色地展现出iPad绘图、拍视频、编辑照片等连孩子都能轻松掌握的功能,暗示了iPad简单方便且实用的使用特点。

和去年的动画短片一样,今年这支短片中仍然可以找到皮克斯的影子,片中的熟悉的背景音乐是Michael Giacchino的歌曲“ Married Life”,其实就是《飞屋环游记》中的配乐,TBWA用这样特殊的方式再一次致敬乔布斯。

其实这支广告与2013年的圣诞广告《误解》有点相似,同样讲述了一个孩子用苹果产品创作给家人带来感动的暖心故事。