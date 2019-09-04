我们接了一个”很舒服很舒服”的活 | OSIM—V手天王上市…

事情还要从几个月前叱咤按摩界40年的新加坡国宝品牌OSIM找到我们说起。 第一时间，项目组的同学到总部体验了OSIM产品…

短短十来分钟，所有人舒服到原地睡着。醒来之后，该接客了。 OSIM是一家成立1980年的跨国公司，主打各类家用按摩产品。在有门赢下比稿前，OSIM从未找过任何大陆代理商，而这次联手有门，Brief诉求很直接：初尝数字化营销方式，希望与天猫达成合作，联动多方渠道，向新中产推广新品V手天王。 一款能买到2万多的按摩椅，按摩的舒适感毋庸置疑，只谈功能、舒服度毫无撬动性可言。2万的价格对没成家的人来说也是不小一笔，因此我们把人群调焦到成家人群，既有刚需也更有条件摆放大件，更重要的是，我们希望从精神层面引起他们的共鸣。 作为中流砥柱，这些上有老下有小的新中产，生活被责任包围，整日在工作、家庭、压力中周旋，时常处于紧绷的状态，能够好好睡觉都已经是件奢侈的事，更别谈做个好梦。

V手天王按摩椅模拟人手细腻真实的4手V手按摩，能够给使用者带来比肩SPA的双倍享受！如果经常去按摩，一定有这样的体验，因为完全放松，按着按着就睡着了！对，就是这种感觉，我们的按摩椅就是让这些成年人从疲惫的生活中抽离出来，使用片刻，舒服的打个盹，才更有能量去迎接挑战、去追梦。因此，凭借一句话我们成功打动了客户——让成年人，有梦可做！ 围绕核心诉求，一波波传播物料也接踵而至。

>>预热蓄势：地表落差最大的 两场“造梦”发布会

9月24日，OSIM携手天猫Club，以“慢游双城记”为主题，在上海深坑酒店和新加坡金沙酒店开启了两场视听极致的造梦体验。唱作天王林俊杰化身“国际造梦体验官”惊现发布现场，力推OSIM新品「 V手天王」造梦按摩椅。别具匠心的舞美设计将活动现场打造成一个梦舞台，给人以高科技沉浸式的梦境体验感。淘宝平台也全程浪漫直播。

#让成年人有梦可做#话题引爆微博

地心深处 让梦起航

现场体验造梦馆，欣赏天光湖色

上海专场结束，JJ穿入云门，魔术般消失在观众视野。紧接着在9月26号穿过新加坡金沙酒店云门，出席新加坡场发布会。

星空下邂逅久违的宁静，共赴一场美妙的星夜梦

>>明星造势：国际造梦官JJ系列TVC、 海报+线上互动

身为流行乐男歌手，JJ一直保持着持久的创作力，大部分时间都投入到了工作当中。为了追寻音乐梦想，JJ不知道熬了多少个夜晚。这和我们需要沟通的目标对象也极为相似，30来岁，正处奋斗年华，不管是为自己还是为了家庭，都需要承受生活带来的各种压力。生活总有各种的难，唯有休息好，才能更好追梦。

不管年纪多大，每个阶段都会做着属于那个年纪的梦，当你躺在这台会“造梦”的按摩椅上，那些dream便会悄然入梦。

JJ沉睡KV的流出，瞬间在粉丝圈炸锅，引起大量讨论。产品代言人林俊杰在主KV中享受的表情，以及体验产品时“脱鞋”的细节，和标准意义上模特儿拍摄的广告大片，形成了强烈反差；这一细节，被粉丝捕捉放大，并翻译成了“可爱”，“耿直”的社交语言，在社交媒体上产生大量传播以及用户自发互动UGC。

而传播节点恰巧撞上了代言人发布新歌《wonderland》，借力这一势头，有门迅速做出反应，开启新的传播话题#JJ美梦回馈计划#，引导粉丝参与话题前往傲胜天猫注册会员，赢取按摩足疗机。到线下门店体验体验JJ同款V手天王，免费获取助眠眼罩。深层次与粉丝强互动，话题阅读量高达2.1亿, ，成功帮助品牌传播出圈！

>>延续引流：泰式话题视频

除了借助明星之力，我们要做的是拎出这些“成年人”梦的共性。就拿男性来说，白天被工作挤压的焦头烂额，回家了想休息，不过不可能不顾妻子感受，看着家务不做。女性更不说，有了孩子成天围着孩子转，忙里忙外。这些都是都市成年人的真实写照。如果有个三头六臂，如果有个万能宝宝那该多好！梦想必须得有，万一实现了呢？

小憩一下，梦里什么都有！

>>扎心文案海报

不同于话题视频的轻松风格，视频的配套海报，我们采用了更扎心的表达方式，深挖成年人生活痛点。

>>案例小结：有门的阶梯式 品牌好感推进

·产品趋同的情况，先找准人性的共通点，这时的竞争对手不在其他品牌，而在于能否挖掘出人性的真实需求。真正的去体验产品，用产品的利益点解决生活的痛点，没梦可做的新中产，让他们有梦可做是精神缺口的填补。精准的沟通是推进好感的第一步。 ·新品造势，打入人心，就要玩出新意玩出新闻感。V手天王的发布会选择了跨度最大的深坑酒店以及新加坡金沙酒店，并且把两场发布会做到了延续性和串联感，现场直播JJ云门穿越也调足了粉丝的好奇心和期待感，令人印象深刻。 ·时事关注明星动态，站队粉丝，迅速反应，及时引流。JJ出任国际造梦官，正处于发布新歌的预热阶段。OSIM的传播、引爆充分把这一热点规划其中，在新歌预热，发布阶段及时跟进，持续输出传播内容，无缝粘合粉丝，并对粉丝的品牌自发内容给予时效反馈，赢取了粉丝的好感，借助天时地利人和，柔而不硬的进行了线上线下引流。 V手天王的传播结束了，但追梦仍未止步，各位缺梦少觉的小伙，可前往线下门店，免费做个全身大保健，分分钟秒睡，不信你试试！