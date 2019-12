一款会唱圣诞歌的披萨盒，把广告写进歌词里

圣诞节来临之际,波士顿披萨(Boston Pizza)为推广一款以圣诞传统美食火鸡为原料的特供披萨,创作了号称「全球第一首以披萨为主题的圣诞颂歌」:曲调来自圣诞名曲《Carol of the Bells(铃铛的颂歌)》,歌词则是对该款披萨的产品推介。

歌词文案

Christmas Pizza

Boston Pizza

This is an ad

For a pizza

Cranberry Sauce

Gravy on top

Turkey as well

And also cheese

Why is there cheese?

Cause we love cheese

Turkey and cheese

4 kinds of cheese

Come try our Christmas Pizza

This commercial’s for Boston Pizza

It’s a turkey dinner on a pizza

Pizza underneath a Turney dinner

Christmas Pizza

Free Toblerone with the pizza

Gather round

中文翻译

圣诞披萨

波士顿披萨

这是一个广告

为披萨而作

蔓越莓酱

最上面有肉汁

还有火鸡肉

还有奶酪

为什么放奶酪

因为我们喜欢奶酪

火鸡和奶酪

4种奶酪

来试试我们的圣诞披萨

这是一只波士顿披萨的广告

是一顿放在披萨上的火鸡晚餐

是一块放在火鸡晚餐下的披萨

圣诞披萨

以及免费的三角巧克力

今天来买

波士顿披萨

聚过来吧