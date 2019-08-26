我们做了支让客户眼前一黑的广告

11月，一个忙碌的月份，因为它集齐了双11、感恩节和黑五三大剁手节。消费者忙着为日子增添仪式感，广告人忙着为客户制造惊喜感。

不能幸免，我们也加入了想破头大军。我们接到的「惊喜感」brief是——

黑五大促期间，做些眼前一亮的事，让人记住首次亮相的京东国际。

后来的事你们也知道了，我们拍了一支让人眼前一黑的片子⬇️

为什么不on brief？

是淘气吗？大雾。因为我们发现受众海淘时对平台没有明显偏好，多是受价格驱动。然而价格是促销的核心，却不是记住品牌的手段。因此我们决定从「黑五」的黑出发，围绕黑色产品打造特色传播线，用视觉化的方式助力京东国际占位黑五。

一些五彩斑斓的彩蛋



片子虽短，我们花的心思可不少。

列举一二：

1. 为了拍出产品从全球漂洋过海而来的漂浮感，我们特地出动身价不菲的Bolt充当幕后黑手，机械手打造漫步太空的运动轨迹。







真·大手笔

2. 背景音乐是不是听着很耳熟？没错，就是你的青春记忆《武林外传》片头曲。为了邀请原词曲作者李小龙老师改编，我们甚至像私生饭一样翻遍微博，才联系到本人。

敬业爱民的李老师



3.以及部分演员是靠场务大哥纯手工抛到空中，用高速拍摄来打造漂浮感的…

4.为了防止该演员状态不佳，我们甚至为它请了7位替身演员。演员们一边拍戏一边还不忘本职，两天下了5个蛋。



彩蛋供应商

以及放纵不羁爱自黑的海报