 日本相模铁道纪念片，穿越4个时代的爱情物语

相模线（さがみせん，Sagami Line）是连结日本神奈川县至相模原市的东日本旅客铁道（JR东日本）铁道路线（干线）。11月30日，日本将“相铁线”和“JR线”建立连接，开辟了一条将横滨市西部和神奈川县中部与东京中部直接相连的新路线，由此形成了广域铁路网络。“相铁线”和“JR线”的互通，缩短了乘客前往东京市区所需时间，并且减少了换乘次数，提高了铁路的便利性。



蓝色为相铁线，绿色为JR线

为了纪念相互直通“相铁线”和“JR线”，日本相模铁道· 相鉄ホールディングス株式会社公开发布相铁都心直通纪念广告《100 YEARS TRAIN》。影片纪念了相铁线的100年历史，其中由二階堂富美和染谷将太出演，由一对一见钟情的男女串联起100年的时代变迁。

在电车里偶然遇到的男女主角，即使一见钟情、互相吸引，男生也会为了换乘而下车，两人之间的缘分不得不因此中断。但经过几个时代后，“相铁线”和“JR线”终于互通，男女主的故事也得以续写。

为了表达大正、昭和、平成和令和时代，影片逼真地再现了车辆，服饰和艺术品，每个时代都描绘了男女之间的爱情故事。

在相模铁道的网站中，有关于此次“相铁线”和“JR线”互通计划更详细的介绍：

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