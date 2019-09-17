不按套路出牌的奔驰，套路很深

汽车品牌总是想要跳出套路，尝试用新鲜的方式打破人们对于汽车广告的刻板印象，不久之前凯迪拉克发布了一支的颠覆性的洗脑广告成功引起人们的热议，最近奔驰也开启“吐槽模式”，发布了一支不按套路出牌的广告，接地气的真实感与奔驰在人们心中高大上的形象形成反差，让人眼前一亮。

首先，汽车广告里的男主人设一定得是容光焕发。光鲜亮丽的商务人士……吗？

不一定，他可能只是一个普通得不能再普通的普通员工，客户一个电话就得随叫随到。

按照套路来说，男主应该家庭事业两不误，职场精英和家庭美满是标配。

回到现实生活，男主无妻无儿只有几个损友，偶尔结伴出去兜风，后备箱再乱也没关系，车大怎么都能装下，不仅轻松塞下二哈，甚至还能带着金鱼晒晒太阳。

也许你永远不会像广告中那样，开着车到野外体验车轮飞驰溅起水花的快感，感受极限运动的刺激，追求轰轰烈烈的快意人生。

但是，你总会在假期开车出门的时候不出意外地堵在高速上，而且并不会像这样一声令下就可以轻松逃离堵车大军，换一条路继续欣赏沿途的美景，不过结尾奔驰自己都说了，广告里的路就是好开！

广告用打破理想回归现实的方式吐槽了汽车广告中惯用的种种套路，表面吐槽实则针对目标消费者准确表达出了产品诉求，传达出“就算生活不按套路出牌，也没有什么应付不来”的主题。这次不按套路出牌的奔驰，“套路”很深啊。