不参加选秀，如何让汽车金融品牌C位出道?

都知道富贵险中求，听过富贵懒中求吗？

每天都在剁手，试过购物车里加真车吗？

大众汽车金融在线为大家定义了新的生活模式，而我们则要让我们的客户大众汽车金融在线C位出道！

一、塑造人设、形成标签

要想出道，人设很重要，我们一直参与大众汽车金融在线的成长之路，在当前汽车融资背景环境复杂，行业内大规模负面爆发的情况下，我们深度调研了行业内的其他平台，发现目前市场选择丰富，其他品牌也都有各自的品牌特点。因此大众汽车金融在线今年的重点就在于在行业内找准站位、进行全新的品牌塑造、形成品牌差异化。

我们不断思考在人人都能搞定贷款买车的年代，大众汽车金融在线还能带来什么？大众汽车金融在线平台有上汽大众、一汽大众、奥迪等多款车型可在线选择，同时线上全流程、极简审批等便捷使用体验，结合这些品牌的利益点和大众汽车金融在线沉稳的品牌调性，我们认为大众汽车金融在线带来的改变绝不单单只是拥有了一辆车，而是一种全新的生活方式，敢于先享受就能优先领略人生不一样的风采，最终我们确定了“先享先出众”为大众汽车金融在线的品牌传播主题。

围绕“先享先出众”的品牌传播主题，我们在传播物料的创意阶段不但把传播物料的创意性和质量摆在首位，同时还要通过我们的传播物料解决汽车金融在线实际面临的销售压力。

系列广告片的创意着眼点在生活中的常见场景，我们在洞察了消费者的消费心理后，针对品牌的下沉用户，将卖点故事化与品牌的优势相对应，分别选取了网上购物、家里瘫、品茶三个日常生活中的场景，分为三个篇章，体现大众汽车金融在线线上全流程、极简审批、多种贷款方案的三个重要品牌利益点，以贴近实际生活的方式还原生活场景,引起消费者的情感共鸣，戳中消费者的消费痛点，拉近了品牌与消费者的距离。

在搭配广告片的系列海报设计上我们也在不断追求视觉呈现效果上的提高，海报风格与广告片相对应，板式简约但又有设计感，不会引起消费者的审美疲劳，增加了消费者对于海报的观看兴趣，进一步体现品牌先享先出众的质感，可以很好地达到为广告片预热的效果。

同时为满足不同人群的喜好和审美需求，达到更好的传播效果，我们还制作了创意H5，H5为测试类游戏的形式，可测试参与者的匹配车型，增加了观看的趣味性和互动性，更有利于消费者接受和传播。

二、立足人设、增加曝光

人设已经塑造完了，接下来就是要曾加曝光度，把人设立足，在传播投放阶段我们主要通过新媒体渠道，与大众汽车金融在线的线上操作优势相匹配，进行微博微信双微传播，同时KOL助力传播，在KOL的选择上我们不同于业内同行随意选择KOL，投放转化率低的情况，我们认真挑选了与品牌客户群相匹配的KOL。根据微博、微信的平台属性差异，我们选择了8位微博KOL进行广告片的传播、12位微信KOL进行H5的传播，粉丝属性对应品牌客户群，真正做到了精准投放

品牌联动是扩大品牌影响力的重要传播方式之一，我们为大众汽车金融在线选择了海尔全屋家居和LG竹盐两家品牌进行品牌联动，品牌联动的主题与传播主题“先享先出众”相呼应，重新定义完整的先享派生活，在海报和文案的创意上针对两家品牌的利益点进行结合，真正达到1+1＞2的效果。

本次的大众汽车金融中国的年度传播成效显著，传播效果超出预期，总曝光量1469万次！由于传播物料落脚点贴近生活，引起了大家的强烈共鸣，引发的话题讨论热度很高，共引发话题3.6万次！

微博广告片的总浏览量达到714万！总转赞评1.7万！微信的总阅读量达到24.9万！H5总浏览量7820！品牌联动的品牌微博总阅读量达到5.9万！转发量461！

这次的系列传播活动，我们不断创新探索新的传播方式，同时储备下一定的合作品牌资源，为之后的传播活动打下基础，尽管在合同压力下，但我们的目标不止在于达成客户所要求的传播目标，更要从客户的角度思考客户的真正需求，致力于为客户解决实际问题！