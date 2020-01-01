​宜家的新广告，真的让人无法拒绝！

这段时间，关于宜家的消息有点多。

前几天#宜家入驻天猫#，稳稳地登上微博热搜榜，得到了众多网友们的一致好评；并且纷纷说到，宜家终于想通了！





而近日，一向以简约范、清新风的宜家广告，又与台湾奥美联手上线了全新的一支短片。

从现在人人都说的“断舍离”的角度出发，通过两个主人公的情感表达，映射出当代年轻人的生活状态。

到底是一个什么样的短片呢？我们一起来看看

这是台湾奥美为宜家量身打造的最新广告片——《为爱留好空间（说再见篇）》，目前已经在YouTube上发布播放量就达到了20万次。





在这支短片中，一开场就让人印象深刻。

一张可爱又稚嫩的脸庞，眼睛里还有着伤心的泪水，再配上安迪·鲍威的《Goodbye Lonely Heart》，整体的气氛渲染很到位，一下子就勾了我们的好奇心，想要看下去的欲望。

接下来的场景，就是所有的毛绒玩具都“复活”了，还悲伤地流着眼泪。直到小女孩抱着“大熊”，哭泣地说着“不要走”。

原来是小女孩的玩具太多了，在家里已经摆不下了，所以，爸爸决定把这些玩具都送人了。

在这里，不得不夸下这位小朋友的演技，瞬间给人一种带入感。毕竟，要把自己心爱的玩具送出去，真的很难割舍的！

而在另一边，妈妈也正在伤心难过着。因为妈妈心爱的包包，也要和它们说再见了！

看到这种场景，相信不少朋友都特别有共鸣吧？

当自己喜爱的东西，要和它们说再见的时候，这种“断舍离”的情绪，一时间还是需要适应的。

最后的镜头场景一换，宜家收纳产品的出现，瞬间把妈妈和女儿“断舍离”的问题给解决了。

由此，宜家这支广告的核心目的也达到了！

近几年，“断舍离”是一个特别日常的词语。

它是当代青年的一种生活状态，也是一种生活态度。只有真正地学会了断舍离，才能真正领悟到生活的奥秘之处。

可是事实上，在日常生活中，能够真正做到断舍离的人，其实很少！

相信不少人，都和短片中的两位主人公一样，在“断舍离”的面前，还是割舍不下。

而在宜家的这支广告，仅仅只是短短的一分钟时间，就完成了从抛出“断舍离”的问题，再到解决“断舍离”的问题，宜家都没有过多地渲染气氛，给人营造出一种一气呵成的感觉。

同时也从侧面表达出了，当下年轻人的生活状态，在面对“断舍离”的诉求问题时，顺势将宜家产品巧妙地融入其中；向每位观众传递出，与其割舍不下，不如将它合理的收纳起来，为自己的生活留出更多的空间。

不得不说，在这种充满趣味性和共鸣感极强的场景短片中，让观众快速“入戏”的同时，也能让观众瞬间get到宜家产品的优势。

另外在这支短片中，宜家还把产品都标明了价格，让产生消费需求的顾客，能够更加了解产品的信息，最终达到有效的购买行为。

在很长的一段时间里，宜家都被很多广告人称作为“被家具耽误的广告公司”。

这句话一点都不假。

不管是从宜家的广告，还是海报和文案，都会被当成教科书级别的案例反复的专研和琢磨。

如果你看过不少宜家广告案例，你就会发现，宜家将“极简风”风格发挥到极致。

除了宜家极简风的产品，在广告营销上，同样也是采用的简约创意。

通过“痛点”+“价格”+”功效”的简约创意，描绘出一个个日常生活的场景，让我们在看的过程中，能够轻松地带入场景中。

最后再借助主人公或者是产品的表现力，让观众感受到家具不止是一个摆设，它是能够改变我们的生活，为我们的生活创造更大的价值。

就像这支广告名为《为爱留好空间（说再见篇）》，以“断舍离”的概念引入，找准消费者的痛点问题。

最后用产品来解决日常生活中的问题，能够更加精准地强化消费者对品牌的感知度和认可度。

总的来说，宜家的广告是在细微之处赢得消费者的欢心，并且在抛出痛点的同时，即使给出“止痛剂”，让消费者真正感受到宜家带来的贴心又舒适的生活体验。



