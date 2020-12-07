中国平安：用一年的时间，演绎传统文化之美

“二十四节气”最早可追溯至上古农耕文明，是上古先民顺应农时，通过观察天体运行形成的知识体系，蕴藏着中华民族深刻的文化内涵。

中国传统节日，由民族的历史文化长期积淀而成，凝聚着整个民族博大精深的文化内涵。无论是节气还是节日，在每一个传统日子里，都是值得庆贺的一天。

如何在立足传统文化的基础上，结合平安的品牌价值，进行全年的系列物料规划，是交到我们手上的一份考题。

我们从中国平安创建国民首选品牌的目标出发，以传统文化为基石，围绕「家家有平安」的全年传播主张，采用“GIF创意海报”的形式，形成品牌独特的记忆符号，对传统日子进行了独具特色的现代化演绎。

「春去夏至：藏在故宫砖瓦间的时节变幻」

斗转星移间，岁月变幻时，故宫红墙上的一砖一瓦，见证着文明的覆灭与兴起，历史的长河流经砖瓦间的每一处缝隙。

宫墙之上，光影流动，映照出四季颜色。中国平安将一组故宫特色摄影图集，制作成“GIF海报”的形式，呈现出二十四节气的不同风景。

【春分：霾散盛春开】

穿花蛱蝶深深见，

点水蜻蜓款款飞。

雨后时刻，微风轻拂，花枝摆动，蝴蝶展翅扑开了一整片的春意。

【谷雨：春雨生百谷】

好雨知时节，

当春乃发生。

谷雨时节，雨生百谷，绵绵春雨滋养万物，春光无限好。

【小暑：小热迎暑夏】

断续蝉声传远树，

呢喃燕语倚雕梁。

小暑过，每日热三分，在宫墙的屋檐下，觅得一方清凉。

「夏去秋来：国风演绎四季风景」

时间如白驹过隙，大地迎来秋意。在季节变幻之际，中国平安用一组国风插画GIF海报，结合当下时节特色，呈现出每个节气的不同景色。

【大暑：预防暑气热】

大暑三秋近，

林钟九夏移。

大暑节气，万物繁茂，在树影斑驳的荫凉下，感受夏意。

【立秋：万物始成熟】

秋风吹雨过南楼，

一夜新凉是立秋。

一叶知秋，秋意渐浓，秋风带着细雨，降临大地。

【寒露：深秋防寒气】

可怜九月初三夜，

露似真珠月似弓。

寒露已至，露水增多，天寒夜长，已然是深秋。

【霜降：初霜唤凛冬】

霜降水返壑，

风落木归山。

霜降天寒，冬季渐近，乘着大地的微风，向秋天挥手告别。

「古今元素碰撞：传统节日的全新表达」

试着想象一下，如果活在古代的人也像现代人一样，上网、打电话、玩游戏……会是一幅多有趣的画面？从中国传统节日的习俗出发，中国平安采用“古画人物+现代行为”的形式，创作了一组趣味十足的GIF海报。憨态可掬的古画人物，在不同节日使用现代物件庆祝节日，借助新颖的表达形式，向大众传达平安的祝福。

【世界地球日】

提前熄灯一小时

不道晚安，道“平安”

【读书日】

读书之人，伸手摘月未可知

仍与光同在

二十四节气和传统节日，是中华民族智慧的积淀与传承。以传统文化为土壤，始终围绕中国平安「家家有平安」的全年传播主张，用创意的形式呈现最真实的节日习俗。

在传统文化的氛围里，塑造品牌形象，在中国平安成为国民首选品牌之路上，助力前进。

这是我们交出的答卷，也是我们的答案。