Squarespace设计工具网站，做了一支讽刺网络世界荒谬的搞笑广告

Squarespace是一个通过网页设计工具将梦想变为现实的网站。近日，它拍摄了一支吐槽网络世界的广告，邀请芝麻街工作室的形象人物奥斯卡，演绎脾气暴躁的垃圾回收者奥斯卡在不经意间被人们PO到网络上并成为艺术界明星的故事。

这一天，路人看到奥斯卡和他成堆的垃圾时，兴奋地宣称这极具艺术价值。在未经奥斯卡同意的情况下，女士就将他的照片发布到了Squarespace网站上。

消息一出，引来大量群众围观。

奥斯卡不知所措地被邀请参加该市最大的博物馆展览。

每天早晨一睁眼就被无数聚光灯淹没，登上新闻封面，还有无数粉丝给他来信。

被邀请参加访谈节目，甚至一个关于他的作品博物馆开业了。

他被人们围观崇拜、被和垃圾联系在一起、被当作艺术家，可人们从未想过这是否是他本人的意愿。

Squarespace首席创意官David Lee表示：奥斯卡以某种方式代表了愤世嫉俗、被误解的纽约客形象。通过这支视频，Squarespace希望鼓励人们实现自己可能拥有的梦想，并将其变为现实。或许在你眼里是堆垃圾的东西，在别人眼里却是无价的艺术品。而Squarespace网站可以帮助人们愿望成真，你可以在Squarespace上申请域名、建立网站、在线出售或者营销品牌。

同时也讽刺网络世界的荒谬：在未经本人同意的情况下，反对在社交网络发表与当事人有关的言论、照片。

今年也是芝麻街成立50周年，Squarespace希望和这个与人们一同长大的品牌合作，带人们一同回顾过去，展望未来。

其实这项活动的概念源自艺术家Gignac（吉尼亚克）几年前的一个项目，他曾把垃圾重新想象成艺术品。这次，Squarespace也邀请到他把概念变为现实：由他制作的25款限量版艺术胶囊将被置于玻璃立方体中展出并通过Squarespace支持的网站OscarTrashArt.com出售，所有收益将用于芝麻工作室。

品牌：Squarespace

首席创意官：David Lee

品牌创意总监：Ben Hughes

创意/高级艺术总监：Leilanni Todd

创意/资深撰稿人：Matt McCarron

创意/高级艺术总监：Tim Scales

创意制作总监：Sandra Nam

生产主管/品牌：Amy Kommatas

创意制作人：Jen McKenzie

商务事务经理：Kiersten Bergstrom

合作伙伴关系的品牌策略总监：Kevin Nabipour

合伙人/高级经理：Natasha Ivankovitser

静态摄影

创意制作人：Kim Santella

摄影师：Craig Reynolds

与芝麻工作室合作

生产公司：O Positive

导演：Jim Jenkins

DOP：Stuart Dryburgh

制作设计师：Julian LaVerdiere

执行制片人/线制片人：Marc Grill

社论：商场

编辑：Geoff Hounsell

助理编辑：Jeff Lopus

执行制片人：Sila Sawyer

监制：Andrew Cravotta

精加工+ VFX：方法

视觉特效总监：Doug Luka

首席视觉特效艺术家：Steve Morris

执行制片人：Graham Dunglinson

监制：Irka Seng

颜色：CO3

配色师：Tom Poole

颜色制作人：Alexandra Lubrano

音乐与声音设计：Q部

组合：数字艺术