痛！爽！痒！OPPO这三支广告有梗

12月中，OPPO推出国内首款5G手机OPPO Reno3，虽然相较别的厂商要稍微晚一点，但产品上却大有看点。时趣作为新机上市传播的数字整合代理公司，在策略洞察中深挖产品RTB，为此项目提供了整合解决方案。

对于一款搭载5G技术，有着众多硬件亮点的手机，时趣绕开了常规的包装套路，联手品牌与知名导演Kevin Lee，共同打造了三支超有梗的广告大片，围绕消费者对5G手机的“痛点”、“爽点”、“痒点”，展开了三个角度的趣味沟通。

1、爱情中有痛



超时空电量

男人的痛点往往裹挟着女人的痛点。男人痛在：姑娘总不停问自己，“你爱不爱我”，“爱”；“那你爱我有多深”，“很深”；“那你会爱我多久”… … 女人的痛点显而易见：天长地久有时尽，爱的续航不可断。

在广告中，创意将男女痛点与手机续航力恰当结合，以女人问到老，电量仍犹存，男人咆哮的幽默梗，沟通了手机坚挺到底的续航力。

“续航”作为手机用户的普遍痛点，在5G功耗加大的情况下，将成为核心问题。OPPO新机为解决这个难题很有诚意，它的“智能调度算法”能合理控制App的5G开关，尽可能减少耗电量来增加续航。广告策略也正是抓住这项技术优势，以幽默创意消解电池担忧。

2、是英雄，就来“卡点”





拆弹英雄

画面一转到好莱坞大片现场，拆弹专家要90秒内拆除炸弹拯救人民，可炸弹型号为新款，须下载2G大小的辅助程序。时间万分紧迫，可2G对以往手机来说下载太慢！转而，创意抓住5G速度的优势，秒秒钟下载完，然后接着玩起美式英雄梗，调侃99%的剧情都非得最后一秒才拯救世界。

创意所表达的是5G手机速度之“快”，也正是使用5G时最大的利益点，可被理解为“爽点”，亦是建立更强用户体验的方向。OPPO新机为了强化这种“爽”，推出了系列技术能够让5G信号稳定，下载时还可同时开启“WIFI+5G双通道”，最大程度去保证用户的5G体验快到飞起。

3、薄出一线生机







7.7mm太空救援

同样，创意再次来到经典的电影场景，在安全门即将关闭的一刹那，我们都以为女主是让男主逃命，没想到这一摔手机夺门而出，这才真相大白。原来在这部剧中，手机比男人更重要。但也恰巧传递了手机足够纤薄，最终薄出了一线生机。创意传递了OPPO Reno3的手感与视觉之美，让人爱不释手。

看起来美，用起来舒服，都是一个产品在硬件实力外，撩动用户的“痒点”。在5G技术的加持下，大多手机的尺寸其实都变臃肿了，但OPPO依然考虑到用户使用体验，在高屏占比中只做到了7.7mm的纤薄机身。这也是策略思考中，新机能撩动用户心中“痒”感的产品RTB。

OPPO这系列广告中，Kevin Lee用电影场景快速抓住用户的眼球，以创意设计的“梗”提升广告观赏性，但广告背后的核心目的仍在于沟通产品卖点，这是广告在策略上该承担的“心机”。此项目中，时趣通过结合产品功能，有效挖掘了手机用户对5G技术与手机的普遍痛点、爽点、痒点，助力产品特质得到有效传递。在产品推广中，抓住痛、爽、痒三个点，去解决问题，沟通体验，撩动心弦，也是一个通用的思考方法。