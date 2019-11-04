如何利用1000万宝妈KOC的朋友圈帮你获客？

在社交媒体时代，所有品牌的推广和销售都离不开“关键人物”。在过去，明星代言人就是品牌的背书；在现在，KOL负责为品牌推广；而未来的新趋势，是KOC以真实用户的身份下沉到真实消费人群里不断为品牌发酵新用户。

从KOL（Key Opinion Leader）到KOC（Key Opinion Consumer）是从单向到互动、从内容输出到体验输出的转变。KOL是专家，KOC是朋友，后者更注重和消费者的交流，胜在真实、亲切、可信。KOC掌握话语权的核心在于他们本身就是真实消费者，而不是拿钱做广告的“名人”，因此心智引导力和消费导购力都更加优秀。

◆ 一张图读懂KOT、KOL、KOC的差异

利用KOC进行品牌推广有哪些好处？

一、更真实的用户分享。KOL是“安利”，消费者在接收内容时天然带着这有可能是广告的防备心理。而KOC是“晒单”，以“我也是消费者”、“我用过这个产品”的立场和其他消费者交流使用体验，分享感受，羊群效应推动消费转化。

二、更高效的流量转化。由于KOC产生的内容可信度比较高，又有自身的人设加持，更容易与朋友圈内的好友们进行互动，大大增加流量转化效果。

三、更低价的获客成本。每个KOC好友数达1500人以上，可以触达更多的消费者，同样的预算，一个CPM的价格比其他流量成本更低。

◆ KOC与普通用户的关系

为帮助更多品牌获得更优质的投放曝光效果，纸箱哥上线KOC资源，基于电商包裹广告延伸出的新营销模式，利用微信朋友圈打造社交型电商，实现品牌广告对目标用户的针对性触达和生活场景植入。

如何通过KOC高效获客？

以纸箱哥为果肉网校推广小学数学名师在线辅导课程为例。

首先，纸箱哥根据品牌用户画像及产品卖点，精准筛选出适合做该产品推广的KOC资源——宝妈人群。这些KOC以25-40岁人群为主，占比高达61.4%；集中在沿海等经济发达的地区；社交行为力活跃、消费水平较高、消费类目广泛，在社群内的种草能力和带货能力都非常优越。

◆ 宝妈人群用户画像

然后，纸箱哥联合果肉网校策划专属的系列福利活动。以“限时9元特卖活动”作为拓展市场、提升转化的钥匙，由KOC在个人朋友圈发布“文案+链接+图片”广告，直接推送课程内容及优惠信息。文案和图片提炼卖点、烘托抢购气氛，链接提供入口，实现即看即得，同时在评论区还可以和兴趣用户交流、互动。

◆ 果肉网校KOC投放案例

在实际投放中，不同地区使用了不同的抢购二维码，在推广的同时帮助品牌实现地域用户习惯调研，辐射果肉网校目标区域广东、福建等地。结合品牌的精细化运营、精准高效的曝光，首期合作成绩为获客成本相比其他推广形式下降50%，果肉网校之后多次进行复投，成果依旧喜人。

目前，纸箱哥平台整合超1000万个KOC资源，以宝妈人群为主力，平均每个KOC，连接着1500+的好友规模，不仅辐射范围广获客效率高，折合CPM价格也更优惠。结合宝妈人群KOC的特性，在线教育、母婴产品、家居百货、食品、美妆、医美、电商品牌、互联网保险、旅游、线下门店等均为纸箱哥招商服务的行业客户。

纸箱哥一向致力于为品牌提供更优质的投放服务，精准曝光、低价获客、私域沉淀都是纸箱哥一直以来钻研的方向。KOC是当下备受看重的营销概念之一，其高性价比、高曝光率的优势是其他投放形式不可比拟的。降低获客成本，打造品牌口碑，懂得运用KOC思维的品牌将会开启一个更“接地气”的营销时代。

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