 T3出行：困兽无处可逃？快打破出行“牢笼”吧！

快节奏生活中，每天奔波劳命，996的社畜生活从未停止过。但即使在结束一天疲惫的生活后坐上车，却依然无法放下紧绷的心…..

司机开车技术不过关、开车晃晃悠悠、贪小利总绕路、乱收费等现象困扰着每一个出行人。而这些层出不穷的问题，归根结底都是出行的“安全”问题。

T3出行，作为一家以“安全”为基因的出行品牌，在2019年崭露头角后一直为用户打造安全的出行体验，悄然在市场中站稳脚跟，赢得众多用户的认可。深究原因，就是因为T3出行以B2C（企业对消费者）模式及V.D.R (Vehicle-Driver-Road) 安全防护系统，把用户的安全当成品牌的使命，解决用户的痛点问题，让用户认识到T3出行=安全。



所以这次，T3出行也围绕出行安全专题展开了一次别开生面趣味十足的安全营销。





用户痛点趣味切入，出行困兽感性触达

出行是从起点到终点的小小奇遇旅程，让人饱含期待，但正因为不确定也让这段旅程充满各种隐形的危险。在遇到出行安全的问题时，被困在车辆窄小空间里的窒息感让每个出行人都仿佛“困兽”般难以逃离，终日饱受折磨。

深谙用户痛点的T3出行用囧萌囧萌的“困兽“海报，展现正在进行“困兽之斗”的出行人，让人会心一笑的同时，又感到无比“扎心”。身处都市丛林，你我皆是困兽。

深夜出行害怕鸭

夜间打车，酷拽狂霸炫的上车后

看到司机的蜜汁微笑，确认过彼此的眼神

坐在后座立刻安静如鸡抱紧自己

脸盲难辨不识象

买家秀和卖家秀永远是个难解的谜

遇到人车不符的“假面”车手

不禁灵魂拷问自己：今天能安全回家么？





不走寻常总绕鹿

上车就开始拼演技

除了聚精会神的看导航，还得云淡风轻的装“路熟”

一不留神走上岔路车费立刻double

司机甩锅导航信号，真是有苦难言啊！





一言不合加费猫

坐车就像打怪升级

打雷下雨过高速

一言不合就加钱

一不下小心血槽已空，钱包余额已经不足

一言难尽臭到豹

最害怕一上车就异味上头

不管严寒酷暑

满车溢出的求生欲，窗户只能开到最大！





头昏眼花晃到兔

飙车急刹是热身运动

倒车甩尾炫技玩杂耍

明明胃里翻江倒海还要保持微笑

我真是太“南“了

臭到豹、害怕鸭、不识象、总绕鹿、加费猫和晃到兔，用谐音梗将出行中的痛点和动物巧妙结合，不仅一针见血抓住用户痛点，生动可爱的困兽形象更是让人忍俊不禁。不少有网友大喊：“这些困兽简直太真实！”。

不仅在线上，T3出行还将有趣的困兽形象延伸到了线下。12月14-15日，出行困兽空降南京采华天地“安全体验街区”，将“困兽”和T3出行的功能结合，展示了“多环节严选司机、人脸识别系统、一键报警、车机系统、远程干预系统以及路况监测系统”6大功能点，引出品牌安全卖点，达到体验营销的完美闭环。

活动当天，当海报的“困兽”跳起“困兽舞”，气氛嗨到爆。趣味生动的“困兽”形象和舞蹈立刻吸引了众多用户进入展区，和困兽一起欢乐尬舞。

现场还设置了互动游戏，借助T3出行公众号，通过答题或打卡的互动形式，引导用户兑换福利及T3优惠券，让用户实实在在感受到出行福利，逐渐将用户对T3出行的好感与信任转化成对T3出行的选择。

以硬核科技为核心，传递品牌安全态度

从“困兽”痛点切入，以诙谐幽默的方式让大众重新重视出行安全只是第一步。出行安全是一个严肃的问题，所以除了趣味沟通，也少不了硬核科技的加持。

在这方面，T3出行以严谨、认真的态度，跟大众展示了“T3出行网约车安全实验室”。用3D建模的形式模拟网约车安全实验室场景，生动且直观地展示了T3出行的硬核科技。让技术可见、可感、可知，帮助用户理解T3出行的V.D.R安全保护系统，从人、车、路三方面更好地了解车辆安全内核。



（T3出行网约车安全实验室视频）

不仅如此，T3出行还携手南京交警、南京市车辆管理所，面向行业与社会发出“开车不玩手机”倡议，在产品、模式等多重保障下，T3出行有效降低了危险驾驶行为的发生，并快速获得用户的认可与选择，以实际行动做用户安全的守护者。

结语

回顾整个营销过程，从趣味“困兽”海报入手，以科技为核心，线上线下相互联动形成完美的营销闭环，都是T3出行向用户传递安全感所做的小小努力。

其实不论是营销层面还是其他层面，深入去了解用户，为用户解决真正难处，从车里脱“困”是T3出行一直坚持“只为更好”的品牌理念。2020年，T3出行的营销玩法还会继续发力，用更柔软的姿态，更亲切的态度，更好的和用户沟通。以科技之力为驱动，带给用户更舒适更安全的出行体验。