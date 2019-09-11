洋河“送礼随姓，欢聚抢定”天猫欢聚日

结合年轻人洞察，洋河在欢聚日中以“送礼随姓，欢聚抢定”为活动主题，以“百家姓”作为大创意与TA沟通，把这群TA聚在一起，拉近她们对自家人的联系，并在销售端促进用户产生购买，作为白酒品牌首次PK成功拿下平台欢聚日资源，并且最终销售额以130%超额完成，刷新了行业玩法同时成为天猫平台上白酒行业的首个成功案例。

为增强消费者对“自家人”的认可，同时减轻消费者在异地的孤独感，洋河特意在天猫欢聚日期间制作了“洋河梦之蓝经典咏流传百家姓礼盒”，唤醒在外打拼年轻人对“自家人”联系，利用礼盒以及创意互动把家人老朋友这群“自家人”聚在一起为同姓氏打气，拉近关系，减少孤独感。

核心IDEA：送礼随“姓”，欢聚抢定。

今年春节，让“姓氏”拉近消费者彼此的距离；让亲友更欢聚，让敬意多一点乐趣，多一点真诚。围绕“百家姓”大创意进而实现，通过年轻人的兴趣点打出组合拳：

1、显白酒高端单品：以“百家姓礼盒”作为洋天猫欢聚日的明星单品吸引消费者，属于你的姓氏可以属于自家人的姓氏定制单品，引发抢购风潮； 2、集明星大咖人气：以明星名嘴助阵加上微博话题炒作，而品牌作为白酒行业抛开小鲜肉流量明星，选择以罗振宇为首的名人流量，在既有高度上又与其他品牌区隔开来，从自身姓氏作为切入口，明星首先发言为品牌打call，以两大视频（罗振宇/杨奇函）形式+明星微博（陈铭）发布形式进而为品牌打call； 同时并以姓氏H5互动作为核心物料引发这群在外的年轻人共鸣，激发TA兴趣为自家姓氏打CALL，在欢聚日期间真正实现“聚”在一起，响应平台也拉近这群TA对自家人的关系。

3、造文化盛典格局：同时线上预告以及线下“百家姓”落地快闪店相结合，以文化快闪店呼应此次百家姓主题活动，贯穿线上下，杨奇函同时以现场直播等形式对外曝光引发全民关注；

4、以高效曝光引流：线上下曝光，全国重点城市户外媒体大曝光引流等，精准媒体组合模式，从而引流消费者到天猫站内官方旗舰店购买，促进销售。 5、站内资源All in：淘内ALL IN资源期间集中输出，品牌优惠直观体验，直接引流购买页面，同时种草文章密集式输出口碑，淘内大号推荐口碑强势拉升。

品牌首次参与欢聚日PK成功，从创意到平台PK协助品牌在众多大投放客户中脱颖而出并成功拿下资源，成为首个白酒行业案例，而在欢聚日项目中整体曝光高达5.8亿+，并且登上微博话题榜一，在大曝光引流下，非品牌活跃消费者新增2W+人数，最终销售额品牌在酒水行业店铺排名第一，开团当日三分钟成交破百万，实现年货节后日均成交40倍的超高爆发销售，并且目标最终以1690万+销售额，130%超额完成，对于品牌来说，这是一场让行内外惊艳的营销盛典，从内容到消费，从流量到成交，真正实现品效合一。