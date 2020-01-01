网易云音乐×新片场【音乐的力量】短片创作大赛

曾经有人在知乎提问：为什么大家喜欢网易云音乐？

得到的大多数回答都是：它懂我。

无论是网易云音乐的个性化推荐，还是用户UGC的乐评文案、歌单，其实都是网易云音乐将生活的万千形态融入到一首歌里，然后分享给用户。

恩格斯说，音乐是生活中最美好的一面。

而网易云音乐为了让用户能够不断去发现和创造这些美好，近期又在“音乐+短片”的内容领域展开了一次全新的尝试，以“音乐的力量”短片创作大赛的形式，让品牌与用户建立更深的情感羁绊。

看得见的音乐，听得见的故事

要做到这一点，网易云音乐的第一步，就是用音乐短片来诠释“音乐的力量”。

2019年12月10日，网易云音乐联合新片场发起了乐影季“音乐的力量”短片创作大赛，以“音乐：乐在其中，乐动人心；影片：短片，画面精致；立意：选题，创意新颖”为创作准绳，在短片中凸显音乐的力量，让音乐不仅被听到、感受到，还能被看到。

为了增加比赛的含金量，网易云音乐还邀请了王励珉、Leonardo Dalessandri、陈奕仁、廖人帅、LIN等国内外的知名大咖导演参与评选，吸引了众多优质内容创作者的参加。

经过3个月的激烈角逐，最终《Listen》《不寂寞的葬礼》《不同》《生命诗》《半人马交响曲》《在歌声中遇见你》《天选の女》《渐渐老去的我们》《春和景明》《鼓动我的心》等10部短片获得大奖。

这其中，有让我们体会到音乐魅力的《Listen》；有讲述真实音乐故事的《在歌声中遇见你》；有定格的意识流作品《半人马交响曲》；还有充满浪漫和想象力的《天选の女》以及音乐和画面都充满张力的《鼓动我的心》……

在旧北乐队的《不同》中，观众能够看到大时代与小人物的命运交叠，创作团队也希望通过这部短片，让更多人和他们一样，相信文字能发出声音，相信音乐能传递共鸣，相信影像能链接人群……

而最让品妹震撼的，是夺得最佳摄影奖的《不寂寞的葬礼》，这个故事讲述了一位父亲在儿子的葬礼结束后，是如何通过一首歌来完成父与子之间的和解。

关于代沟、关于救赎、关于生命、关于寂寞……每个人都能在短短5分钟里，找到自己的答案。正如这部短片的文案：一次跨越代沟的救赎，一次生者为逝者的送行，一场不寂寞的葬礼。

在短短3个月内，围绕“音乐的力量”这个主题，网易云音乐收到了来自国内外超600多部高品质参赛短片，这不禁让人想要去探寻，网易云音乐凭什么有如此巨大的号召力？

为什么是网易云音乐？

在品妹看来，这背后的核心因素主要来自三个方面。

1、拥有活跃的年轻用户。

网易云音乐副总裁李茵曾透露，在网易云音乐的活跃人群中，95后占比已经超过60%；2019年的新增用户中，有85%都是95后年轻人。越来越多的95后年轻人成为网易云音乐用户，成为听歌和活跃的主力。

而创作和分享，原本就是这群人的共同特征。

酷鹅用户研究院联合腾讯网产品研发中心发布的《95后社交行为洞察报告》中提到，95后群体在使用泛娱乐社交应用时，除了获取内容之外，更注重在使用过程中实现社群交流需求。

因此一群乐于社交的年轻活跃用户的聚集，让网易云音乐成为中国最大的音乐社区。

2、激发大众的创作能力。

当然，网易云音乐之所有能够吸引到95后年轻群体的涌入，很大程度上也源于网易云音乐平台的内容分享机制带来的流量引力。

当希望能够表达自我的用户进入到网易云音乐平台后，会在这个推崇用户UGC内容分享的社区场域中，让个体的创作和表达欲望得到更大的激发。

3、形成了社交互动的闭环。

萧伯纳说：你有一个苹果，我有一个苹果，彼此交换一下，我们仍然是各有一个苹果；但你有一种思想，我有一种思想，彼此交换，我们就都有了两种思想，甚至更多。

人的情感也同样如此。

当用户进入了网易云音乐所构建的这个社区场域中，就会自动卷入“内容分享-社交反馈-继续分享”的社交闭环中，这样不仅能够激活用户活跃度，同时也能增强了用户对平台的黏度，不断获得社交的满足。

从听一首歌，到看一个故事，再到讲述一群人的情感体验，网易云音乐已经逐渐成为了用户情感沟通的纽带，让更多人愿意去表达和分享。

可以说，网易云音乐基于内容+社交的模式，让品牌在年轻用户的心里构建了一种开放包容的平台形象，因此当网易云音乐发起“音乐的力量”短片创作大赛这种全新的内容创作形式时，就会很自然地吸引到更大圈层人群的参与。

“音乐+短片”大有可为网易云音乐拓展内容边界

众所周知，网易云音乐的用户UGC内容优势非常明显，因此基于这个显性优势，网易云音乐在探索“音乐+短片”的新模式时，也拥有天然的优势。

首先是平台功能的完善。2017年3月，网易云音乐上线了短视频功能，成为国内最早发力视频的音乐APP，随后在2018年10月，LOOK直播正式上线，“看直播听歌”进一步丰富了内容体验。

其次是社交战略的升级。2019年8月，网易云音乐将“朋友”版块替换为“云村”，推出新的音乐表达方式“Mlog”，即音乐日志，并且鼓励用户通过“音乐视频”的形式投入内容创作中，完成了在音乐社区战略上的关键一步。

如果说网易云音乐基于用户认可具备了推出“音乐短片”的情感背书，那么在功能和形式上的同步升级，则让网易云音乐获得了在“音乐+短片”领域的硬实力。

我们听音乐的时候，到底在听什么？

网易云音乐在2016年提出品牌slogan“音乐的力量”，并在2017年和2018年分别邀请了泰国知名导演Thanonchai Sornsriwichai和国内知名广告导演王砺珉拍摄年度品牌大片，从不同的角度来诠释这句话。

在业内，很多品牌喜欢用年度品牌大片的形式来传递品牌态度，比如苹果就会在每年春节前夕，发布邀请国内外知名导演用最新款的iphone手机来拍摄的品牌大片。

但今年网易云音乐却另辟蹊径，采用了完全开放的形式，将品牌大片的拍摄“放权”给用户，用宽容的态度去接纳每个人的表达，让年轻人在这里能够毫无顾忌地去分享各自对音乐的理解，让“创造、分享、交流”成为网易云音乐的关键秘钥，强化网易云音乐在内容创作上的开放态度。

音乐是人类共同的语言，就算语言不通的人，也可以通过音乐进行交流，而每一段音乐里，更是融入了各自不同的情感和故事，在今年这场“音乐的力量”短片创作大赛中，我们更是看到了不同用户对于不同音乐的不同理解。

网易云音乐将这些“不同”最大化地呈现出来，让我们听到、看到和感受到。

给予即获得。万事万物都遵循着这样的平衡，因此当网易云音乐将对品牌的解读权交给每个普通的用户时，反而能够通过音乐这个无形的情感纽带，紧紧拴住用户的心。

/ 结 语 /

音乐是所有生命的共同语言，它给孤独以拥抱，给平淡以激情，给艰难以鼓励，给逆境以勇气，这就是“音乐的力量”。

了解更多大赛详情，可扫码下图观看H5页面。

– 来自首席品牌官