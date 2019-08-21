 拍拍贷励志微电影：走的再远，记得为什么出发

原标题：守望初心：走的再远，记得为什么出发

我就是爱表演，别的都不想干！

1997年，白娘子风靡台湾，台南的小芸刚5岁，扯掉家里的茶几布放在头上扮演白娘子，哼唱着青城山下白素贞，告诉妈妈：以后想做一个演员。

2010年，18岁的小芸报考志愿，背着家里的意愿，偷偷写下自己一直钟爱的“表演”，从此跟父母闹的不可开交。

传统的父母固执的认为这个行业不适合她，希望她读个经济学或者医学，毕业之后老老实实的找份稳定的工作，时机成熟，找个男友成家，守在父母身边，过着踏实安稳的一生。但对于从5岁开始便生发出表演梦的小芸，接受父母安排的一眼看到头的按节奏生活的人生，她不愿意。

从事表演，很辛苦，为了上镜美观，需要时时刻刻保持身材；为了更好进入角色，随时随地纠正发音；为了了解圈子的工作流程，想尽办法从圈子的周边工种入手，还没毕业，就先做个剧组服装师吧，看着其他前辈演员的表演，听听导演的调教，以后就能离梦想更近一步。

2018年，年近30的小芸，北上寻梦，离开台湾，来到厦门，只为一个角色。眼看着离自己的梦想越来越近，却被突然出现在试镜间外的母亲大声呵斥：不要再想这么不切实际的了，爸妈不能养你一辈子！

机会面前，小芸坚定的回应：除了表演，我什么都不想做。

试镜间里，流利的台词，得体的仪态举止得到一众面试者的青睐，顺利拿到角色，成为一名跟组演员。

对她而言，5岁时候许下的心愿，也许不清楚意味着什么，被阻挠、被质疑、被强迫，都不愿屈服，这个倔强的姑娘一心想着的是自己5岁时候的小心愿。

这是初心的魅力。

【我要把老家的柚子卖出大山】

2008年，贵州大山深处走出来一个大学生，大城市的生活于他而言，仿佛另一个世界。互联网成为生活常态，靠一部手机就能打出来一片天下，同学们天南海北的网购、世界成为一个地球村。他如饥似渴的吸收着大城市的技术、平台、积攒着一切可以为他所用的方法。

2012年，大学毕业在即，同学们或是找好了体面的工作、或是继续深造读研究生，大鹏却毅然决然的收拾行李，准备回到大山，老师同学都不解：好不容易从大山里走出来，为什么还要再回去？

“现在时代不一样了，互联网这么发达，在哪儿都能做出成绩，我们山里山清水秀，以后一定让大家吃上喝山泉水长大的柚子”

2013年，从大城市回到小寨子，眼看着靠种植水稻的相亲收入低微、生活清贫；大鹏一家家的劝说，放弃水稻种柚子，经济作物总好过农作物。

“卖不出去”、“我没空”、“我不会种”……

打击、否定、质疑排山倒海而来，解释、坚持、说服，大鹏从来没想过放弃，半夜学习直播、联系开通电商，在无数个深夜里，默默努力着，心里只有一个念头：把柚子卖出大山。

终于，2019年，当初荒芜的土地上，终于硕果挂满枝头，沉默的村头，无声的压力逼着大鹏窒息，好在功夫不负有心人，直播走红、订单从各地涌来，百亩红柚销往全国。这是初心的使命。

【让天下没有难借的钱】

2007年，连续创业的几个年轻人备受资金困扰，在金融发展程度遥遥领先的上海尚且如此，在广阔的中国土地上，又有多少年轻人受渠道、信息、资金的限制，实现不了心愿，无力做出改变？

何不改变这一状况，为那些有想法、有魄力、有毅力的年轻人提供资金的支持，帮助他们完成梦想呢？这是一个非常现实的社会需求，“让天下没有难借的钱”看似狂妄的一个愿景就这么立下了。

跟无数逆境中成长起来的人一样，拍拍贷一路顶着压力、挫折、质疑、不解、嘲讽，慢慢成长。

支撑拍拍贷一直往前走的动力就是事业起步时定下的初心“让天下没有难借的钱”，让更多年轻人有渠道、有机会、有资金做出改变、实现梦想，一直坚持了12年。这是初心的责任。

这只是千千万万正在坚持的众生中的个别代表，由此改编而成的微电影，你能从中看到自己曾经意气风发出发的样子；

不论个体、组织、企业，在成长的路上，会遇到各种各样的问题、会不停的摔跤、持续的跌到，但只要记得为什么出发的，100次跌到，也能101次站起来。

不论舆论多苛刻、环境多复杂、压力有多大，每一道坎儿跟前，都静下心来想想为什么出发的，拨开重重迷雾看到的那盏明灯，便是支撑你继续向前的初心动力。

不忘初心，方得始终。