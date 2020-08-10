天造造物节，地设大篷车

人类的发展分两步，梦想先为我们下了工作单然后，热血青年去实现。这两步合在一起就是“创造力”的诞生，而创造力的聚集地毫无疑问就是—— “淘宝造物节” 。

2020年因为特殊的疫情情况，也因为时代使然，造物节迟早要成为一个线上的节日，才能辐射到更多的年轻人。那就让充满创造力的年轻人用尽浑身解数，打造第一届“云端造物节”，真可谓万物云集，造唤新生。

四个字就能总结今年的造物节：“天造地设”。





何为“天造”

听说这张云端造物城的平面做了三个月。

为什么会做三个月？确切的说这不是一个平面，而是一座城。这座城从概念设定到每个细节都经过了无数次的打磨，它是这样被创造出来的。



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这仅仅是5月到6月的精进过程。

创造力就是在这样的过程中被不断的激发，多达500多张的设定图跃然纸上，这里只是部分呈现。



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过程中对每个细节不断进行细致的分类和设定。



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从造型到材质再到视觉所要表达出来的意义，不断推翻不断推敲，尽可能的希望都能反映出“创造力”。

两个月多之后，整个城的设定和修改初见成果。



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最终这座城，这个视频是这样的



每座单独城的样子

淘宝造物节2020 万服来潮

淘宝造物节2020 妙想迷宫

淘宝造物节2020 次元方舟

淘宝造物节2020 奇味桃源

淘宝造物节2020 国风潮都

淘宝造物节2020 宠萌圣地

2020是如此需要创造力的一年。年轻人经历了压抑,创业者经历了打击，世界仍然正在经历着挑战的命题，人们迫切期待着奇迹，美好，鼓舞人心的事发生，所以我们如此寄希望于年轻一代新鲜血液。

他们是狂野的自大的做梦的不听劝的，所以万物没有不能造的。可爱的是他们又是碎片化的细腻的热烈的，所以俯身细微尘埃中也能发现值得再造的事物。他们就是我们寻找的，鼓励的，赋能的新鲜力量，带着那点血气方刚，野蛮力量。在一个属于他们奇幻的前所未有的造物乐园，尽情自由去玩，去逛，去造，去改变点什么，留下点什么。

新生的血液总能给世界带来希望，创造让万物焕发新生机！





召唤New Blood！造唤新生！

整个造物节newblood视觉延展，充满未来感，年轻感、新锐感、附有创造感的新血。

8月10日零点，2020淘宝线上造物节正式上线！

R1SE周震南、杨超越、小Z（张艺兴）、王大陆、林允、金晨、白送你不要钱的专属小岛、150+神物宝贝、清空购物车大奖、神秘大礼包全都在等你！

至此“天造”告一段落。

何为“地设”

造物节大篷车席卷而来，150+馆藏级神物、跨越3900公里、一场500小时不间断直播的公路之旅：从杭州启动，穿过武汉、席卷西安，直奔成都！

这真是天造造物节，地设大篷车！