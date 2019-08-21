LV×英雄联盟：游戏主角同款定制装配，又美又飒

路易威登和拳头游戏就 2019 年 11 月10 日于法国巴黎举办的《英雄联盟》全球总决赛展开了多项合作，包括召唤师奖杯定制奖杯箱、联名英雄皮肤、由路易威登女装艺术总监 Nicolas Ghesquière 亲自设计的联名服饰系列等。

「召唤师杯」专属旅行硬箱

路易威登为 2019《英雄联盟》全球总决赛的冠军奖杯（又称「召唤师杯」）打造了一款专属的奖杯旅行硬箱。产品设计在彰显路易威登传统精湛工艺的同时，也融入了受《英雄联盟》宇宙启发而设计的高科技元素。

路易威登奖杯旅行硬箱为你加冕

用摩登光芒兑现

英雄亘古不变

游戏主角至臻皮肤

路易威登女装艺术总监 Nicolas Ghesquière 为《英雄联盟》游戏主角奇亚娜亲自设计至臻皮肤。它融入设计师本人曾推出的多款 LV 系列单品，包括 Dauphine 小手袋与 Laureate 沙地靴。奇亚娜的环刃武器上也刻有经典 Monogram 花纹与 V 字标识。

元素女皇奇亚娜

身披至臻战袍

信仰加身，闪光出征

倏忽之间，占据全场视线





奇亚娜路易威登系列至臻皮肤





奇亚娜和路易威登女装艺术总监 Nicolas Ghesquière

奇亚娜还身着以上皮肤，成为了虚拟说唱组合“真实伤害”成员，并完成该组合的的音乐首演。

奇亚娜“真实伤害”MV

联名服饰系列

由路易威登女装艺术总监 Nicolas Ghesquière 亲自设计的联名服饰系列，融汇了《英雄联盟》的原创元素，以及设计师的个人灵感。该系列目前已更新包括上衣、裤装、手袋、腕表、渔夫帽等 47 项产品，于 2019 年 12 月 9 日登陆路易威登官网（ louisvuitton.cn ）。

消费者可以在该系列产品中找到奇亚娜至臻皮肤中的同款腰包。此外，以她的战斗武器呼啦圈为设计灵感的联名特别版LOGO金属扣，也将出现在该系列诸多产品中。



