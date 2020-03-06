2020天猫双十一：1起挺你，尽情生活

原标题：新意案例丨2020天猫双十一，让我们#1起挺你，尽情生活！#

新婚旅行取消毕业典礼云了健身房和腹肌一起消失口罩倒成了日常妆……“2020，你亏欠我太多！”

所以天猫双十一来#1起挺你，尽情生活#了！

2020年9月，新意互动再次赢得《2020天猫双十一创意比稿项目》。

再次赢下双十一比稿的新意互动，面对着比以往每一年都更大的挑战：已经重复了12年的双十一购物狂欢节，如何再次用强有力的号召，唤醒人们的消费热情？

2020年，对全体中国人民而言是十分特殊的一年。人们的生活受到疫情的影响，很多原定计划被打乱。随着疫情的趋缓，人们渴望生活重回理想状态。这恰是天猫联合万千好物，满足每个人对生活的追求，让一年里被中断、被搁置的理想在这一天重新实现的机会。 基于此，创意团队提出#1起挺你，尽情生活#的传播概念，不再强调买买买，而是和消费者站在同一立场上，为人们的美好生活注入更强的信心。通过情感共鸣，让天猫从购物平台升级成理想生活的代表。

早上好！

新的一天来了！

准备好了吗？

尽情生活吧！ 说走就走，

时间不是问题，

年龄也不是问题！

想上天，就飞吧！

想下海，就做条鱼！ 继续，腹肌就稳啦！

稳啦！

和朋友嗨！

和所有人一起嗨！

狂欢吧！

想怎么躁，就怎么躁！

今天，全世界的大牌好物，都在这儿，

天猫双十一全球狂欢季#1起挺你，尽情生活#

TVC画面和文案配合，寻找特殊角度，让所有的好物都有一张笑脸，说着鼓励的话语，“挺”你的日常生活。无论是一个平凡的细节，还是一次对生活的挑战，都有一件好物在背后默默的支持。“1起挺你”，给了所有品牌都有了一个与消费者沟通的理由，也进一步丰富了天猫提出的“理想生活”的维度。

接下来，围绕#1起挺你，尽情生活#主题的2020天猫双十一全球狂欢季传播战役即将全面打响，通过这一主题，一方面为天猫双十一全球狂欢节赋予情感意义和价值，实现天猫从疯狂的叫卖，到理想生活的支持者的转变，一方面也将持续夯实天猫作为双十一引领者的价值和地位。