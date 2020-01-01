淘宝吃货节：不知道说点什么，就先吃点什么！

你们有没有发现，吃货才是最与时俱进的一批人——

当短视频平台火爆，他们开发出受人追捧的网红吃法。用雪碧调出鸡尾酒，去海底捞点一份抖音面筋球，曾是风靡一时的潮流。

当大家沉浸于996的焦虑，他们开始吃得健康养生。保温杯里泡枸杞已经不奇怪了，他们正在把燕窝做成冰淇淋。

甚至发现了贫困山区里值得吃的食物，用吃的方式来扶贫。从老农的大枣到新疆“马卡龙”，他们变着花样吃，也变着花样做公益。

吃货们总是能在日新月异的环境中，引领一波新趋势。聚划算推出的超级IP淘宝吃货节 —— 于每月17日推出超级大促。一年过去了，聚划算发现了和关注吃货们的超级“新”态度，因此在12月17吃货节，以“新吃货统计局”为题，发表了一些列你意想不到的吃货故事，重新定义“吃货”。

1、预热海报

还有什么吃货的新吃法是你没见过的？看看接下来的视频你就知道了。

2、病毒视频







这是我们和聚划算一起推出的一组病毒视频，用来推广12月17日上线的“淘宝吃货节”。为大家提供了关于“吃”新的思路。并且从三种吃的场景上，挖掘了三种吃货的新趋势 ——

在还不太熟的人面前，没有表情包的支撑，聊天根本不知道如何开场。

没关系，不知道说点什么的时候，就先吃点什么。

吃货们，选择借助食物吃出“新表达”。表达聊天的意愿，表达关心，甚至表达爱意。

“不知道说点什么，就先吃点什么。”





当经典被说成是老套，吃货们先坐不住了。

用泸州老窖调酒，用大白兔奶糖做蛋糕，发挥自己的创造力，一起推陈出新。

顺应趋势的改变让品牌焕发了的新光彩，一起吃出“新时髦”。

“老味道新混搭，吃货都是发明家。”

需要走出舒适圈的，也包括吃这件事。那么，除了已有的食物，还能怎么吃？

红花油加碳酸饮料是什么味道，辣条和粽子的结合会不会有人喜欢？

吃海无涯，吃货的脑洞不停，食物的边界就会像黑洞一样一直向外延伸。

给食物混搭一点灵感，不断拓宽吃的“新边界”。

“万物皆可吃，眼见即为食。”





3、拍摄花絮

吃货在进化，聚划算也配合这种变化不断更新自己的血液。

2019年，吃货们到底发生了怎样的改变，聚划算淘宝吃货节为大家统计出了一份数据，从图中大家可以略窥一二。

4、长图



由此可见，聚划算淘宝吃货节不仅仅为大家提供物美价廉的商品，更着力于挖掘和建立吃货在态度上和情感上的共鸣，以此鼓励“超会吃”的吃货们。

谁说吃不是一种创造力呢，无论是吃出新表达、新时髦还是新边界，都是聚划算和会吃会生活的吃货们一起在创造中的新世界，一起努力吃起来吧~