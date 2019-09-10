腾讯游戏×QQ音乐：《去听见无限可能》

最近玩和平精英或者王者荣耀的玩家肯定注意到，游戏开启动画好像变了？

没错！那是因为上个月腾讯游戏对自家品牌一顿全新操作：新logo、新slogan、新视野。腾讯游戏从“用心创造快乐”升级为“Spark More 去发现，无限可能”。

Seenvision非常荣幸受邀与TGideas一起，为腾讯游戏及QQ音乐策划执行了一只以腾讯游戏众多游戏BGM为核心的H5。作为腾讯游戏的骨灰级玩家，Seen可是铆足了劲儿全身心投入，将游戏、音乐、回忆、创意热情、新技术全部融入进来。

话不多说先一起来看片儿～

| 片头动画 |

| 游戏录屏 |

大家可以猜一下H5里边一共出现了多少个游戏？Seen很负责任的告诉你：很多！

其中一定有你最喜爱的或者玩儿过的游戏，只要选择游戏图标（此处可多选）就会生成你的专属游戏音乐歌单，只要点一下就可以跳转到自己的QQ音乐看到完整歌单。

这次的创意我们将游戏与音乐结合。音乐作为游戏中的重要元素，伴随我们体验游戏的乐趣，同时也融入了玩家们美好的回忆，因此我们设计了一个可变换场景的音乐盒，男主角拿着代表“腾讯游戏新Logo”的火种，在重温各种热门游戏的同时，探索未来解锁游戏的无限可能。

欢迎来玩请扫描下方二维码

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Seen，to be Seen;

SEEN 见所未见

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